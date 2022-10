Guerre en Ukraine : de nouveaux bombardements sur Zaporijjia ont fait entre 12 et 17 morts

Les frappes ont touché des maisons et des immeubles d'habitation de plusieurs étages. Entre 12 et 17 personnes ont été tuées, dimanche 9 octobre, dans de nouveaux bombardements sur la ville de Zaporijjia, située dans le sud de l'Ukraine, trois jours après de précédentes frappes. Jeudi, la ville a été la cible de sept missiles au petit matin, tuant dix-sept personnes.

"Après une attaque nocturne de missiles sur Zaporijjia (...), 17 personnes sont mortes", selon un premier bilan, a déclaré Anatoliy Kourtev, secrétaire du conseil municipal de la ville, sur son compte Telegram. Un responsable régional ukrainien, Oleksandr Starukh, a fait état de 12 morts, mais précisé que d'autres victimes pourraient encore se trouver sous les décombres.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part fait état de 12 morts et 49 personnes, dont six enfants, transportées à l'hôpital. "Aucun sens. Le mal absolu. Des terroristes et des sauvages. Depuis celui qui a donné cet ordre jusqu'à celui qui l'a exécuté. Tous ont une responsabilité. Devant la loi et devant le peuple", a écrit le président ukrainien sur son compte Telegram. Cette frappe russe "a détruit des résidences privées, où des gens vivaient, dormaient sans attaquer personne", a ajouté Volodymyr Zelensky.