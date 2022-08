Guerre en Ukraine : dans les territoires sous contrôle russe, Moscou veut un retour à la vie normale

B. Delombre et ses équipes

Dans les territoires ukrainiens sous contrôle russe, Moscou souhaite montrer l'image d'une vie qui retrouve son cours normal et veut reconstruire vite. Mais les conséquences économiques de la guerre sont encore évidentes.

Lorsqu’elle accompagne des journalistes étrangers dans les territoires ukrainiens sous son contrôle, l’armée russe ne laisse rien au hasard, que ce soit dans la sécurité des lieux, ou ce qu’elle souhaite montrer. À Berdiansk (Ukraine), sous le portrait de Vladimir Poutine récemment accroché au mur, des Ukrainiens reçoivent un passeport russe. Dans cette ville située tout au sud de l’Ukraine, Moscou a déjà distribué 2 500 passeports, comme pour montrer que les Russes seront là longtemps.

Un retour à la vie normale en apparence

Beaucoup des personnes concernées sont des retraités. Depuis trois mois, le gouvernement ukrainien ne peut plus verser leurs pensions, alors la Russie leur a promis que les versements reprendraient. Partout où le Kremlin emmène les journalistes, il veut montrer qu’il aide le sud de l’Ukraine à se reconstruire. À Marioupol (Ukraine), la Russie finance la construction de quelques immeubles. Pourtant, malgré la communication de Moscou, les régions sous contrôle russe sont loin de retrouver une vie normale. Une mine du Donbass tourne ainsi au ralenti, car un tiers des mineurs est au front et les pièces de rechange n'arrivent plus.