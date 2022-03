Guerre en Ukraine : dans le Val-de-Marne, des Ukrainiennes accueillies par une famille russe

Albina Cherenokf et sa fille ont fui les bombes en Ukraine, et sont arrivées à Chevilly-Larue (Val-de-Marne) chez Tatiana Alikhina, une Russe qui leur a ouvert ses portes. "Ici, je me sens en sécurité, hors de danger, et enfin, je me sens bien", confie Albina. Elle a laissé son mari et son père en Ukraine, dans une ville pilonnée par l'aviation russe. Elle conserve des photos de ses proches, et de sa commune avant les bombes.

Une amitié née d'une guerre absurde

Pour leur laisser une chambre, Tatiana dort avec sa fille. Albina était photographe professionnelle en Ukraine. Son hôte prévoit de l'aider dans ses démarches pour trouver un logement et accueillera d'autres réfugiés s'il le faut. "C'est vraiment un conflit très artificiel. [Nous sommes] vraiment comme une grande famille", confie Tatiana, qui a laissé un fils en Russie. De l'absurdité de la guerre, entre les deux familles, une amitié est née.