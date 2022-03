Guerre en Ukraine : dans le Donbass, la vie avec les séparatistes

Depuis quelques jours, le village de Granitoïe (Ukraine), dans le Donbass, est tenu par les forces russes et séparatistes. Un tiers de la population est resté sur place. Certains se réjouissent du départ des troupes ukrainiennes et d’une fin espérée des combats. "L’Ukraine n’est plus là. Je suis content. Après huit ans, on en a bien assez d’eux", confie un habitant.

Le rouble russe imposé

D’autres tentent de s’adapter à contre-cœur. "J’aime l’Ukraine, je voudrais vivre en Ukraine. On n’a pas le choix. Qu’est-ce que je devrais faire ? Les soldats nous ont laissé tomber", indique une habitante. "On ne force personne à rester, ceux qui veulent partir en Ukraine n’ont qu’à partir en Ukraine", précise le commandant des forces séparatistes de la zone. Ceux qui font le choix de rester se pressent d’échanger leurs économies de toute une vie. A la fin du mois, ils ne pourront payer qu’en rouble russe. La monnaie ukrainienne, elle, ne vaudra plus rien.