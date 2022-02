Guerre en Ukraine : "Comment vivre tranquillement s'il y a des gens qui meurent là-bas ?", déplorent des Ukrainiens de France

De nombreux Ukrainiens faisaient partie des manifestants qui se sont rassemblés samedi, place de la République à Paris, pour protester contre la guerre en Ukraine. Tous se disent choqués et très inquiets.

Des drapeaux jaunes et bleus aux couleurs de l'Ukraine, des pancartes demandant "Stop the war" ("arrêtez la guerre" en français)... De Marseille à Strasbourg en passant par Paris, des milliers de personnes ont manifesté en France samedi 26 février pour protester contre l'offensive russe en Ukraine et manifester leur soutien au régime de Kiev. Parmi les quelques milliers de manifestants rassemblés place de la République, dans la capitale, des visages crispés. Ce sont, pour beaucoup, ceux des Ukrainiens qui vivent en France.

Ils sont abasourdis par l'invasion russe. "Jusqu'au bout, on n'y croyait pas. On pensait que ça pouvait être du chantage, une sorte de bluff", explique Olga, Ukrainienne d'une vingtaine d'années, drapeau ukrainien sur les épaules. "J'étais vraiment choquée quand j'ai vu la première vidéo sur les réseaux sociaux.

"J'ai regardé mon téléphone pendant des heures. Je ne croyais pas que ce jour allait vraiment arriver." Loredana, Ukrainienne qui vit en France à franceinfo

Katerina, étudiante à Paris venue avec plusieurs amis eux aussi ukrainiens, témoigne du même sentiment d'incompréhension. Tous veillent jour et nuit pour avoir des nouvelles de leurs familles, restées en Ukraine. Katerina dit manifester "pour que l'Union européenne et l'Otan [les] aident". "Nous sommes à côté de l'Europe. Comment peut-on vivre tranquillement s'il y a des gens qui meurent là-bas ? Comment peut-on fermer les yeux en se disant que nous ne sommes pas en Ukraine, que ce pays ne fait pas partie de l'Otan ?", interroge-t-elle, peinant à masquer ses larmes et ça colère.

Tous ont d'ailleurs leurs portables à la main pour informer leurs proches de la mobilisation en France. Contrer la propagande russe est d'ailleurs devenu la mission de Loredana. "Je partage au maximum pour que tout le monde voit ce qui se passe en réalité afin d'éviter des fausses informations. J'essaie de soutenir mes amis, ma famille et le peuple ukrainien. On fait tout ce qu'on peut." La jeune fille confie que son grand frère est en Ukraine. À 31 ns, il peut être mobilisé dans l'armée ukrainienne à tout moment. "Qui peut vivre avec cette peur en 2022 ?", interroge-t-elle.