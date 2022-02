Guerre en Ukraine : comment en parler aux enfants ?

Depuis jeudi 24 février, l'invasion de l'Ukraine monopolise l'actualité. La sidération et la peur sont susceptibles d'être également ressenties par les enfants. Comment leur expliquer la situation ?

Depuis jeudi 24 février, les images de la guerre en Ukraine se sont également invitées dans le quotidien des enfants. Le conflit marque les esprits des plus jeunes. "Moi, quand je pense à la guerre, je pense aux gens qui ont des costumes de guerre et des fusils", confie une enfant. Les images violentes posent question aux parents face aux écrans, aux réseaux sociaux et aux discussions de la cour de récréation.

"Il s'agit de tout dire de ce qu'on ressent dans la famille"

Selon plusieurs médecins, la guerre reste un sujet important à expliquer, même aux plus jeunes. "Il ne s'agit pas de toute dire de la réalité, mais il s'agit de tout dire de ce qu'on ressent dans la famille. Si les parents sont inquiets, ils doivent dire qu'ils sont inquiets, sinon l'enfant ne comprend pas les messages", explique le docteur Serge Hefez, psychiatre. Sujet délicat, l'invasion de l'Ukraine pourrait être décrypté dès lundi 28 février, jour de rentrée scolaire, par les professeurs.