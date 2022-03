Guerre en Ukraine : combien de temps Kiev va-t-elle tenir ?

À quelques mètres de la tour de télévision à Kiev, ce mercredi 2 mars, au moins cinq corps gisent sur le sol. Ils sont entassés dans une simple camionnette. En effet, la tour de télévision a été frappée hier, le 1er mars, par un missile. Très vite, les pompiers arrivent sur place pour éteindre l’incendie et vérifier qu’il n’y ait personne à évacuer. Un Français, par visioconférence témoigne, quand soudain la sirène d’urgence retentit. Il doit rapidement se mettre à l’abri.



La résistance ukrainienne s’ organise

Dans le centre de Kiev, l’endroit le plus sûr reste le métro, car il est à plus de 100 mètres de profondeur. Sous terre, la population s’organise pour avoir de quoi manger et boire, car l’alerte peut être longue. Une Ukrainienne désespérée confie qu’elle vit mal cette situation et qu’une de sa voisine née en 1934 lui a assuré que "les Allemands n’étaient pas comme ça avec (eux)". Les troupes russes ne sont toujours pas rentrées dans Kiev. La résistance ukrainienne s’organise. Toutes les bouteilles disponibles sont utilisées pour confectionner des cocktails Molotov.