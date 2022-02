Guerre en Ukraine : ces villes françaises prêtes à accueillir des réfugiés

Ils sont arrivés dans la soirée du dimanche 27 février à Autun (Saône-et-Loire), après trois jours de voyage en voiture. Tatiana, Vitali et leurs enfants ont fui Kiev (Ukraine) avec deux sacs pour tout bagage. Surpris par les bombardements, ils sont partis en pleine nuit. "C'était le chaos dans le parking, tout le monde fuyait", raconte Vitali Hryzhun. La famille ukrainienne arrivée à Autun est accueillie dans un logement qui appartient à la mairie.

Dans le Var, des familles attendues dans un gymnase

D'autres famille seront bientôt accueillies dans des logements de fonction. La commune a déjà accueilli dans le passé des réfugiés syriens et afghans. "Dans un deuxième temps, on verra s'ils sont pris en charge par l'État, s'il y a des logements sociaux qui sont mobilisables, s'ils souhaitent rester plus longtemps, s'ils souhaitent retourner chez eux…", commente le maire, Vincent Chauvet. D'autres villes, comme La Seyne-sur-Mer (Var), vont accueillir des familles dans un gymnase. Lille (Nord) et sa région se disent de leur côté prêtes à accueillir 1 000 Ukrainiens.