Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 7 octobre

Près de 2 500 km2 de territoire ont été repris aux forces russes par l'armée ukrainienne depuis le début de la contre-offensive lancée fin septembre, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, vendredi 7 octobre. En parallèle, les forces prorusses ont revendiqué la prise de trois villages dans l'est du pays. Franceinfo fait le point sur les actualités de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

L'armée ukrainienne a repris près de 2 500 km2 dans la dernière contre-offensive, affirme Volodymyr Zelensky

L'armée ukrainienne a repris près de 2 500 km2 de territoire contrôlé par les forces russes lors de sa dernière contre-offensive lancée fin septembre, a affirmé vendredi le président Volodymyr Zelensky.

"Rien que cette semaine, nos soldats ont libéré 776 km2 de territoire dans l'Est de notre pays et 29 localités, dont six dans la région de Lougansk. Au total, 2 434 km2 de notre territoire et 96 localités ont déjà été libérés depuis le début de cette opération offensive", s'est-il félicité dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux.

Volodymyr Zelensky demande à l'UE de mettre plus de "pression" sur le secteur énergétique russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à l'Union européenne, vendredi, de "continuer" à mettre "la pression" sur le secteur énergétique russe après l'adoption du huitième paquet de sanctions de l'UE depuis l'invasion de l'Ukraine. "Nous devons continuer à avancer dans cette direction (...) sur cette principale source de revenus de l'Etat agresseur", a-t-il ajouté en s'adressant aux dirigeants européens réunis à Prague.

Il a remercié l'UE pour ce nouveau train de sanctions, qui impose de nouvelles restrictions commerciales à la Russie et allonge la liste des personnes visées par des gels d'avoirs et des interdictions de voyage dans l'UE.

Le colauréat ukrainien du prix Nobel de la paix appelle à juger Poutine devant un tribunal international

La directrice du Centre ukrainien pour les libertés civiles, qui figure parmi les trois lauréats du prix Nobel de la paix, a appelé vendredi à la création d'un tribunal international pour juger le président russe. "Il est nécessaire de créer un tribunal international et de traduire en justice Poutine, [le président biélorusse Alexandre] Loukachenko et d'autres criminels de guerre", a déclaré Alexandra Matviïtchouk sur sa page Facebook.

Ce même jour, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a pour la première fois établi un mandat de rapporteur spécial chargé de surveiller la répression des opposants en Russie.

Les forces prorusses revendiquent la prise de trois villages dans l'est du pays

Les séparatistes prorusses qui combattent aux côtés des forces de Moscou dans quatre régions d'Ukraine annexées illégalement par la Russie ont revendiqué, vendredi, la capture de trois villages près de la ville de Bakhmout, dans l'est du pays. Selon le compte des combattants du bastion séparatiste de Donetsk sur Telegram, ces villages capturés sont ceux d'Otradivka, de Vessela Dolyna et de Zaïtsevé. Ces gains sont les premiers annoncés par les forces de Moscou, en difficulté face à une contre-offensive des troupes ukrainiennes lancée début septembre.

Des négociations "intenses" pour prolonger l'accord sur l'exportation de céréales

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et ses équipes travaillent activement pour prolonger l'accord sur l'exportation de céréales d'Ukraine, qui a permis une baisse des prix alimentaires mondiaux, a signalé vendredi son porte-parole.

"Les équipes du secrétaire général sont engagées dans d'intenses contacts sur ces questions. (Antonio) Guterres et son équipe travaillent dur pour prolonger et étendre l'Initiative de la mer noire en faveur des céréales", a déclaré Stéphane Dujarric. "Ils travaillent également activement pour lever les derniers obstacles aux exportations de céréales et d'engrais russes", a-t-il ajouté.