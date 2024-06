Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 7 juin

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était en visite à Paris, vendredi 7 juin, après avoir participé aux cérémonies des 80 ans du Débarquement en Normandie. Le dirigeant s'est adressé aux députés à l'Assemblée nationale vendredi matin, avant une rencontre à la mi-journée avec son homologue américain Joe Biden, puis un entretien suivi d'une conférence de presse avec Emmanuel Macron, vendredi soir. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

"L'Europe n'est plus un continent de paix", déclare Volodymyr Zelensky à l'Assemblée

A l'Assemblée nationale vendredi matin, le président ukrainien a brossé un tableau noir de la situation sur le Vieux Continent. "De nouveau en Europe, les villes sont entièrement détruites et des villages sont incendiés", a déclaré Volodymyr Zelensky, plus de deux ans après le début d'une invasion russe meurtrière dans son pays. "De nouveau en Europe, apparaissent des camps de filtration, des déportations et la haine", a-t-il énuméré, qualifiant le président russe Vladimir Poutine "d'ennemi commun" de l'Ukraine et de l'Europe. "L'Europe n'est plus un continent de paix, malheureusement."

"Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie", a déclaré le chef d'Etat ukrainien, ajoutant que "depuis les premières heures de cette agression, je sais que je peux compter sur vous". "Je voudrais remercier la France d'avoir choisi le côté de l'humanité dans cette guerre", a-t-il souligné.

Le chef de l'Etat ukrainien a aussi affirmé que la victoire était possible, malgré les avancées russes sur le front. "Pouvons-nous gagner cette bataille ? Certainement, oui", a-t-il assuré. Volodymyr Zelensky a en outre jugé que le sommet international sur la paix, prévu les 15 et 16 juin en Suisse, pourrait rapprocher l'Ukraine "de la fin juste de cette guerre".

Une nouvelle aide américaine à l'Ukraine

Lors d'une rencontre avec Joe Biden à Paris, Volodymyr Zelensky s'est vu promettre une nouvelle aide américaine de 225 millions de dollars (206 millions d'euros). "Les Etats-Unis seront toujours avec vous", a notamment déclaré le président des Etats-Unis, présentant ses excuses pour le retard dans l'aide fournie par Washington à Kiev. Le président ukrainien a remercié son homologue pour le "formidable soutien" américain.

"L'Ukraine sait qu'elle peut compter sur notre soutien", déclare Emmanuel Macron

Vendredi en fin de journée, Volodymyr Zelensky est arrivé à l'Elysée, pour un entretien suivi d'une conférence de presse commune avec Emmanuel Macron. "L'Ukraine sait qu'elle peut compter sur notre soutien, dans la durée, pour l'aider aussi longtemps que nécessaire", a déclaré le président français. Le chef d'Etat a également apporté son soutien au "lancement effectif" de négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, "d'ici la fin du mois".

Les deux présidents ont également assisté à la signature de deux accords, avec à la clé 650 millions d'euros de prêts et de dons à l'Ukraine pour soutenir notamment les infrastructures critiques énergétiques visées par la Russie. Le groupe d'armement franco-allemand KNDS, qui fabrique notamment les canons Caesar, a également officialisé la création d'une filiale en Ukraine.

Paris veut "finaliser une coalition" pour l'envoi d'instructeurs en Ukraine

Emmanuel Macron a assuré vendredi, au côté de son homologue ukrainien, vouloir "finaliser une coalition" de pays prêts à envoyer des instructeurs militaires en Ukraine. "Plusieurs de nos partenaires ont déjà donné leur accord" et "nous allons utiliser les jours à venir pour finaliser une coalition", a déclaré le chef de l'Etat lors de la conférence de presse, jugeant "légitime" cette demande de l'Ukraine.

Les Ukrainiens ont exprimé de "manière explicite les besoins pour une raison simple", ils sont en train de "mobiliser très fortement" et vont avoir à "former des dizaines de milliers de soldats", ce qui est "plus pratique sur le sol ukrainien", a souligné le président français. Il a également confirmé le début prochain de la formation de pilotes ukrainiens sur des chasseurs Mirage 2000-5 français.

Au moins 26 morts dans des frappes ukrainiennes, selon les autorités d'occupation

Au moins 26 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées vendredi lors de frappes ukrainiennes sur des zones contrôlées par la Russie, dans l'est et le sud de l'Ukraine, ont affirmé les autorités d'occupation.

Une double frappe a notamment visé le village de Sadové, dans la région méridionale de Kherson, partiellement occupée par la Russie. Selon Vladimir Saldo, à la tête de l'occupation russe de la région, une bombe aérienne a détruit un magasin "avec un nombre important de visiteurs et d'employés" dans ce village, avant qu'un missile HIMARS ne frappe la zone, tuant 22 personnes et en blessant 15 autres.

Les forces russes ont conquis 47 localités en Ukraine depuis janvier, affirme Moscou

L'armée russe a conquis 47 localités en Ukraine depuis le début de l'année, s'est félicité vendredi le président russe Vladimir Poutine, ses troupes étant à l'offensive dans l'est et le sud de l'Ukraine face à des forces ukrainiennes en difficulté. Cela représente "880 km2", a déclaré le dirigeant lors de la session plénière du Forum économique international à Saint-Pétersbourg (Russie).