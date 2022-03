Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 26 mars

Le Canada et l'Union européenne (UE) ont annoncé samedi 26 mars le lancement d'une collecte internationale de fonds en faveur des réfugiés ukrainiens. Cette dernière culminera le 9 avril avec une "conférence des donateurs" organisée conjointement par Bruxelles et Ottawa. "La campagne Agir pour l'Ukraine cherche à mobiliser les gouvernements, les institutions, les artistes, les entreprises", a expliqué le bureau du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Franceinfo résume ce qu'il faut retenir des développements de la journée.

Joe Biden, en visite en Pologne, qualifie Vladimir Poutine de "boucher"

Le président américain Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de "boucher", samedi 26 mars en Pologne, lors d'une rencontre avec des réfugiés ukrainiens. Un peu plus tard, il a assuré que la bataille "entre la démocratie et l'autocratie", qui était déjà "un échec stratégique" pour Moscou, allait être longue. Au deuxième jour de sa visite, il s'est entretenu avec deux ministres ukrainiens et a réaffirmé à son homologue polonais, Andrzej Duda, que l'article 5 du traité de l'Otan - stipulant que l'attaque contre un pays membre est une attaque contre tous - constituait un "devoir sacré" pour les Etats-Unis. Le peuple russe "n'est pas notre ennemi", a-t-il insisté lors d'un discours à Varsovie. "Pour l'amour de Dieu, cet homme ne doit pas rester au pouvoir", a-t-il lancé à propos de Poutine, la Maison blanche précisant quelques minutes plus tard que le président américain n'avait pas appelé "à un changement de régime en Russie".

Des frappes font cinq blessés à Lviv

La ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine et relativement épargnée par les combats jusqu'ici, a subi deux frappes russes samedi après-midi, faisant au moins cinq blessés, selon le gouverneur de la région. Les frappes ont touché une "installation industrielle où l'on stocke du carburant, aucun immeuble résidentiel n'a été touché", a annoncé le maire de la ville, Andriy Sadovy, sur Telegram.

Le rythme d'arrivée des réfugiés se ralentit nettement

Près de 3,8 millions de personnes ont fui l'Ukraine, majoritairement pour la Pologne, depuis l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon l'ONU, mais le nombre d'arrivées s'est très nettement ralenti depuis le début de la semaine. Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer. L'ONU estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine.

Le maire de Kiev renonce à un nouveau couvre-feu

Le maire de Kiev, où les combats continuent, a finalement renoncé à imposer un nouveau couvre-feu de 35 heures à partir de samedi soir, pour revenir au couvre-feu ne s'appliquant que de 20 heures à 7 heures, comme tous les soirs. Pendant le couvre-feu, les habitants de la capitale "ne peuvent sortir que pour se rendre dans un abri en cas de sirène d'alerte", a-t-il rappelé.

Le ministre de la Défense réapparaît après deux semaines

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, dont l'absence avait nourri des interrogations, a fait une première apparition publique en deux semaines, selon des images diffusées samedi. Le ministère de la Défense a publié une vidéo montrant le responsable présider une réunion consacrée au budget d'armement de la Russie. Les images ne sont pas datées, mais le ministre y fait référence à une réunion avec le ministre des Finances qui, selon les agences russes, a eu lieu vendredi 25 mars.