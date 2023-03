Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 1er mars

Les responsables ukrainiens ont dit tourner la page d'un hiver "froid et sombre" que l'armée et la population ont réussi à surmonter, en dépit des frappes russes sur les sites énergétiques.

L'Ukraine revoit un printemps. "L'hiver est terminé. Il a été très difficile, chaque Ukrainien l'a ressenti", a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, mercredi 1er mars, au coup d'envoi du printemps météorologique en Europe. "Mais nous sommes parvenus à fournir à l'Ukraine de l'énergie et du chauffage", s'est-il félicité. Sur le terrain, les victoires n'ont pas fleuri pour autant, la situation restant critique autour de Bakhmout, et la Russie affirmant avoir abattu des drones au-dessus de la Crimée. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.

L'Ukraine fière d'avoir "vaincu la terreur hivernale"

"Il faisait froid et sombre, mais nous étions incassables", a lancé le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba. "L'Ukraine a vaincu la terreur hivernale", a-t-il ajouté, après un hiver marqué par des frappes russes sur des sites énergétiques qui ont provoqué des coupures massives d'électricité, de chauffage et d'eau courante. Les alliés occidentaux de Kiev lui ont progressivement fourni des systèmes de défense anti-aérienne et la Russie a diminué la fréquence et l'ampleur de ses attaques.

Le ministre a estimé que l'Union européenne avait "également gagné", car elle "n'a pas gelé sans le gaz russe", visé par des sanctions. Moscou, qui était l'un des principaux fournisseurs de l'Europe, avait relayé des prédictions catastrophistes en cas de coupures des approvisionnements. "Nos partenaires se sont tenus à nos côtés en nous apportant leur aide", s'est-il félicité, ajoutant : "Le chemin est encore long jusqu'à la victoire finale. Mais nous savons déjà comment gagner."

Kiev tient toujours Bakhmout

Mercredi matin, des journalistes de l'AFP ont constaté que la route menant vers Bakhmout et Tchassiv Iar, la localité située juste à l'ouest, avait été fermée à la circulation par la police. Le porte-parole du commandement oriental de l'armée ukrainienne, Serguiï Tcherevaty, a démenti auprès de l'AFP qu'un retrait ukrainien de Bakhmout était en cours. Un éventuel retrait "dépendra de la situation opérationnelle. Jusqu'à présent une telle décision n'a pas été prise", a-t-il déclaré.

De nouveaux drones ukrainiens abattus

L'armée russe a affirmé avoir abattu dix drones ukrainiens lors d'une tentative d'attaque "massive" contre ses installations en Crimée annexée, au lendemain d'une incursion similaire de plusieurs appareils sur le territoire russe. Selon le ministère de la Défense, six drones d'attaque ukrainiens ont été abattus par la défense antiaérienne russe et quatre autres ont été désactivés par des moyens électroniques.

Ce n'est pas la première fois que la Crimée, péninsule que la Russie a annexée en 2014, est attaquée à l'aide de drones. Des appareils sans pilotes y avaient visé le port de Sébastopol en décembre, une centrale électrique début octobre et l'état-major de la flotte russe de la mer Noire en août.

Un milliard d'euros de munitions pour l'Ukraine ?

Dans un document consulté par l'AFP, qui doit être discuté le 7 mars par les ministres de la Défense de l'UE, les pays européens sont appelés à allouer en mars un milliard d'euros pour honorer leur engagement à fournir "en urgence" les munitions réclamées par Kiev. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, préconise de consacrer un tel montant de la dotation de la Facilité européenne pour la paix à l'achat d'obus de 155 mm utilisés par l'artillerie ukrainienne. Ce financement permettrait de livrer rapidement 250 000 obus, selon des experts à Bruxelles.

Josep Borrell appelle les membres de l'UE à puiser dans leurs stocks stratégiques. Il insiste sur "l'extrême urgence" des livraisons malgré "l'épuisement des stocks des États membres". L'argent de la dotation est ensuite utilisé pour rembourser aux Etats la fourniture à l'Ukraine d'armes et de munitions prélevées sur leurs stocks.