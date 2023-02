Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 28 février

"L'intensité des combats ne fait qu'augmenter" à proximité de Bakhmout, dans l'est du pays, a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans son allocution quotidienne.

"Les plus grandes difficultés, comme auparavant, sont à Bakhmout." L'échéance redoutée par Kiev d'une prise de la ville de Bakhmout par les forces russes semble s'être rapprochée, mardi 28 février, comme l'a laissé entendre le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. La journée a également été marquée par des incursions de drones ukrainiens en Russie, selon Moscou, qui a également vu son voisin finlandais lancer le chantier d'une clôture à sa frontière. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité des dernières heures de cette fin février.

Des combats "intenses" autour de Bakhmout

Dans la soirée, lors de son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky a déclaré que "l'intensité des combats ne fait qu'augmenter" à proximité de Bakhmout, dans l'est du pays. "La Russie ne compte pas du tout ses hommes, les envoyant constamment à l'assaut de nos positions", a-t-il ajouté. Le matin, l'armée ukrainienne avait évoqué une situation "extrêmement tendue", du fait de tentatives du groupe paramilitaire russe Wagner de "percer la défense de nos troupes et d'encercler la ville".

Malgré une importance stratégique contestée par les experts, Bakhmout est devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. En visite sur place en décembre, le président ukrainien avait juré de défendre cette ville-forteresse "aussi longtemps que possible".

La Russie chasse les drones ukrainiens

La Russie a affirmé qu'un drone ukrainien s'était écrasé, mardi, à une centaine de kilomètres de Moscou, non loin d'une station de compression de gaz. "La cible était probablement une installation civile, qui n'a pas été endommagée", à Goubastovo, selon le gouverneur local, Andreï Vorobiov. Plusieurs incidents ayant impliqué des drones se sont produits ces derniers mois sur le territoire russe, parfois très loin du front en Ukraine, mais c'est la première fois qu'un drone est signalé près de la capitale.

Trois autres drones ont été abattus ailleurs dans le pays, sans faire de dégâts. "Le régime de Kiev a tenté d'attaquer avec des drones des sites d'infrastructures civiles dans la région de Krasnodar et dans la République d'Adyguée", a notamment affirmé le ministère russe de la Défense.

Le Kremlin acte la suspension du traité New Start

La Russie a formellement suspendu, par une loi signée par le président Vladimir Poutine, sa participation au traité New Start sur le désarmement nucléaire. Une semaine plus tôt, le Parlement russe avait donné son feu vert à cette mesure, dévoilée par le président russe lors d'un discours adressé à la Douma la veille. Signé en 2010, le traité New Start est le dernier accord bilatéral de désarmement nucléaire liant Russes et Américains. Moscou a toutefois promis de respecter la limitation de son arsenal nucléaire malgré la suspension de New Start, jusqu'à la fin effective du traité en 2026.

L'Otan temporise sur l'adhésion de l'Ukraine

L'Ukraine va devenir un membre de l'Otan mais "à long terme", a affirmé le secrétaire général de l'Alliance atlantique, à laquelle ce pays en guerre avec la Russie veut adhérer. "Les pays de l'Otan sont d'accord pour que l'Ukraine devienne membre de l'alliance mais, en même temps, c'est une perspective de long terme", a déclaré Jens Stoltenberg, au cours d'une visite en Finlande. Il a appelé à bâtir un "cadre" pour éviter que l'Ukraine ne soit à nouveau attaquée par la Russie à l'avenir.

La Finlande lance le chantier de son rideau de fer

La Finlande a commencé la construction de sa nouvelle clôture de 200 kilomètres de long sur une partie de sa frontière avec la Russie, un projet décidé après l'invasion de l'Ukraine. Les travaux concernent un projet pilote de trois kilomètres près de la ville d'Imatra, dans le sud-est de la Finlande. La construction de 70 kilomètres supplémentaires est prévu entre 2023 et 2025, sur la partie la plus dense de sa frontière de 1 340 kilomètres avec la Russie.

Les barrières métalliques de trois mètres de haut seront recouvertes de barbelés, avec dans des endroits jugés sensibles des caméras de vision nocturne, des lampes et des haut-parleurs. Craignant que Moscou n'utilise les migrants pour exercer une pression politique, la Finlande, candidate à l'Otan, a amendé en juillet sa loi sur les gardes-frontières pour faciliter la construction de barrières plus solides. Les frontières finlandaises sont actuellement principalement sécurisées par de légères barrières de bois, essentiellement conçues pour empêcher le bétail de se déplacer.