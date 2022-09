Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 14 septembre

Le président ukrainien a promis mercredi 14 septembre "la victoire", s'exprimant de la ville stratégique d'Izioum reprise aux forces russes. La cité natale de Volodymyr Zelensky, Kryvyï Rig, est quant à elle menacée d'inondations après une frappe des infrastructures hydrauliques. Voici ce qu'il faut retenir de la journée

Dans la ville reconquise d'Izioum, Volodymyr Zelensky promet "la victoire"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis mercredi "la victoire" depuis la ville stratégique d'Izioum, reprise aux forces russes lors d'une contre-offensive ukrainienne. Il s'agit du premier déplacement du chef de l'Etat ukrainien dans la région de Kharkiv depuis la libération de la zone, presque entièrement reconquise par ses forces en quinze jours.

Izioum, ville de près de 50 000 habitants avant la guerre, avait fait l'objet de combats meurtriers au printemps avant d'être prise par l'armée russe qui en a fait un nœud stratégique pour le ravitaillement de leurs troupes.

De son côté, l'armée russe, dont des frappes ont provoqué ces derniers jours de vastes coupures d'électricité dans plusieurs régions ukrainiennes, a affirmé mercredi pilonner les forces ukrainiennes à travers le pays, notamment dans la région de Kharkiv.

La ville de Kryvyï Rig menacée d'inondations

La ville de Kryvyï Rig, dans le centre de l'Ukraine, est menacée d'inondations après une frappe russe ayant endommagé des infrastructures hydrauliques et provoqué la crue d'une rivière, a affirmé mercredi la présidence ukrainienne. Selon le chef adjoint de l'administration présidentielle, Kyrylo Tymochenkole, le centre et un autre quartier de cette cité de 600 000 habitants sont "sous le risque d'inondations".

Volodymyr Zelensky, originaire de Kryvyï Rig, avait précédemment annoncé une frappe russe y ayant visé des "infrastructures hydrauliques", sans faire de victimes. Le gouverneur de la région, Valentin Reznitchenko, a de son côté évoqué sept missiles russes Kh-22 tirés d'un avion, qui ont "gravement endommagées" ces infrastructures.

Les chances de paix sont "minimales", selon l'ONU

"Je n'ai aucune illusion, à ce stade les chances d'un accord de paix sont minimales", a admis mercredi le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres s'est exprimé après une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. "J'ai le sentiment que nous sommes très loin de la paix. Je mentirais si je disais que cela pourrait arriver bientôt", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Le secrétaire général poursuit par ailleurs les discussions concernant les exportations de produits alimentaires et d'engrais russes. Il a ainsi évoqué avec le président russe une possible "extension et expansion" de l'accord du 22 juillet sur les exportations de céréales d'Ukraine qui est prévu pour durer 120 jours. Le Kremlin conteste de plus en plus cet accord, estimant que la plupart des produits alimentaires ukrainiens vont aux pays européens, ce que dément Kiev.