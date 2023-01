Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 30 janvier

Interrogé à propos d’hypothétiques envois d’avions de chasse à l’Ukraine lors de son déplacement à La Haye, Emmanuel Macron a répondu que, "par définition, rien n’est exclu".

De nouvelles armes arriveront prochainement sur le sol ukrainien. La France et l'Australie ont signé un accord, lundi 30 janvier, qui prévoit la livraison de "plusieurs milliers d'obus de 155 mm (...) fabriqués en commun", a précisé le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu. La livraison d'avions de combat fait toutefois encore débat entre les pays occidentaux : interrogé à ce sujet lors d'un déplacement aux Pays-Bas, Emmanuel Macron a prudemment répondu que "rien n'est interdit par principe". Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Sur les avions, "rien n'est interdit par principe", déclare Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, interrogé à La Haye à propos de l'hypothèse d'envoi d'avions de chasse à l'Ukraine pour l'aider à combattre l'invasion russe, a prudemment répondu que "rien n'est interdit par principe".

Il a évoqué des "critères", avant toute décision, comme le fait qu'une "demande" soit "formulée" par l'Ukraine, que cela ne "soit pas escalatoire" et "pas de nature à toucher le sol russe mais bien à aider l'effort de résistance" et que "ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française".

"C'est en fonction des demandes qui sont formulées mais pas en fonction des bruits qui courent" que les décisions sont prises, a encore souligné le chef de l'Etat français en précisant que le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, était attendu mardi à Paris pour des entretiens avec son homologue Sébastien Lecornu.

La France et l'Australie vont fournir des obus à l'Ukraine

Paris et Canberra ont passé un accord pour fournir des obus à l'Ukraine, ont annoncé les ministres français des Armées Sébastien Lecornu et australien Richard Marles.

"Plusieurs milliers d'obus de 155 mm vont être fabriqués en commun", a déclaré Sébastien Lecornu, tandis que Richard Marles a parlé d'un "projet de plusieurs millions de dollars" australiens, une "nouvelle coopération entre les industries de défense australiennes et françaises".

"Cela fait partie des efforts de soutien que l'Australie et la France fournissent à l'Ukraine pour être sûres qu'elle est en mesure de tenir dans ce conflit et d'y mettre un terme selon ses propres termes", a déclaré le ministre australien.

L'Ukraine accuse le CIO de promouvoir la guerre

Ulcérée par la possible participation de sportifs russes et biélorusses sous bannière neutre aux JO-2024, la présidence ukrainienne a haussé le ton contre le Comité international olympique, l'accusant d'être "un promoteur de la guerre, du meurtre et de la destruction". "Le CIO regarde avec plaisir la Russie détruire l'Ukraine et offre ensuite à la Russie une plateforme pour promouvoir le génocide" des Ukrainiens, a lancé sur Twitter le conseiller de la présidence Mykhaïlo Podoliak.

"Il est évident que l'argent qui achète l'hypocrisie olympique n'a pas l'odeur du sang de l'Ukraine. N'est-ce pas, M. Bach ?", a-t-il lâché, visant personnellement Thomas Bach, le président allemand de l'instance olympique.

Le CIO, qui avait "recommandé" fin février 2022 aux fédérations internationales d'exclure les Russes et Biélorusses de leurs compétitions après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, n'a pour l'heure rien décidé et laisse à chaque fédération le soin de les réintégrer ou de les maintenir à l'écart.

Kiev dément que l'armée russe avance à Vougledar

L'Ukraine a démenti lundi que les troupes russes progressaient, comme l'affirme Moscou, près de la ville de Vougledar, nouveau point chaud du front dans l'Est de l'Ukraine où les combats s'intensifient ces derniers temps.

"Nos unités continuent d'avancer (...) Des unités se sont établies dans l'Est de Vougledar et le travail se poursuit dans les environs", avait affirmé dans la matinée le chef de l'occupation russe dans la région de Donetsk, Denis Pouchiline, cité par les agences russes.

Un porte-parole de l'armée ukrainienne en charge de cette zone, Ievguen Ierine, a, lui, assuré que les attaques russes dans la zone avaient échoué. Selon lui, les forces ukrainiennes ont pu repousser les Russes à l'aide d'"armes à feu et de l'artillerie".