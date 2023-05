Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 1er mai

Un "engin explosif" a provoqué le déraillement et l'incendie d'un train de marchandises dans une région russe frontalière de l'Ukraine, lundi, sans faire de victimes, selon les autorités.

Alors qu'environ 20 000 combattants russes sont morts en Ukraine depuis décembre, selon les Etats-Unis, un "engin explosif" a fait dérailler et brûler un train de marchandises en Russie, lundi 1er mai, sans faire de victimes. Par ailleurs, l'Ukraine s'est retirée des mondiaux de judo au Qatar, en fin de semaine, pour protester contre la présence des sportifs russes dans cette compétition. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée dans le conflit russo-ukrainien.

En Russie, un "engin explosif" fait dérailler un train de fret près de l'Ukraine

Un "engin explosif" a provoqué lundi le déraillement et l'incendie d'un train de marchandises dans la région russe de Briansk frontalière de l'Ukraine, un incident rare qui n'a pas fait de victimes, d'après les autorités. En pleine crainte d'opérations de sabotage et d'attentats en Russie, une ligne à haute tension a également été endommagée lundi par un engin explosif dans la région de Léningrad, dans le nord-ouest de la Russie.

Ces incidents surviennent au lendemain d'une frappe ukrainienne qui a tué quatre personnes dans un village de la région de Briansk et deux jours après une attaque de drones qui a provoqué un énorme incendie dans un dépôt de pétrole en Crimée annexée. Le Bélarus, pays allié de Moscou servant de base arrière aux troupes russes, a déjà signalé ces derniers mois des sabotages sur ses voies ferrées et arrêté des personnes accusées d'avoir organisé de telles actions.

Selon les Etats-Unis, 20 000 combattants russes sont morts en Ukraine depuis décembre

Les services de renseignement américains estiment que 20 000 combattants russes ont été tués en Ukraine depuis décembre, et 80 000 autres blessés au combat, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, pendant une conférence de presse.

Ce responsable a précisé que la moitié des morts appartenaient au groupe militaire privé russe Wagner, et étaient pour la plupart d'anciens prisonniers "jetés dans les combats à Bakhmout (est de l'Ukraine) sans entraînement ni commandement militaire suffisant". "La conclusion est que l'offensive de la Russie s'est retournée contre elle", a assuré John Kirby. Il a en revanche refusé de se prononcer sur les pertes subies par l'Ukraine. "C'est à eux qu'il appartient d'en parler ou non. Jamais je ne rendrai public quoi que ce soit qui leur complique la tâche. Ils sont les victimes, la Russie est l'agresseur", a-t-il expliqué.

Frappes russes : un mort dans le sud et 34 blessés dans l'est de l'Ukraine

Des frappes russes sur l'Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi ont fait un mort et trois blessées dans la région méridionale de Kherson et 34 blessés dans celle orientale de Dnipropetrovsk, ont annoncé les autorités locales. Moscou a tiré dans les premières heures de la journée des missiles contre les villes ukrainiennes, que les forces de Kiev disent avoir neutralisés pour la plupart. "L'armée russe a visé les quartiers d'habitation de zones peuplées de la région (de Kherson) et un bâtiment officiel dans le centre (de la ville) de Kherson", a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire locale, Oleksandre Prokoudine.

L'Ukraine se retire des Mondiaux de judo pour protester contre la présence des Russes et Bélarusses

La fédération ukrainienne de judo a annoncé lundi qu'elle n'enverrait pas de délégation aux Mondiaux de judo au Qatar du 7 au 14 mai, en raison de la présence de judokas russes et bélarusses. La fédération ukrainienne affirme que certains de ces judokas sont également des soldats d'active. La Fédération internationale de judo (IJF) a donné dimanche son feu vert à la présence des Russes et Bélarusses à ces championnats du monde à la condition qu'ils le fassent individuellement et en tant qu'athlètes neutres.

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, avait déclaré fin mars que les sportifs russes et bélarusses pourront "concourir en tant qu'athlètes individuels neutres", pour peu qu'ils ne "soutiennent pas activement la guerre en Ukraine" et ne soient pas "sous contrat" avec l'armée ou les agences de sécurité des deux pays. Le CIO doit toutefois encore prendre une décision sur la participation de représentants de ces deux pays aux Jeux olympiques de Paris en 2024.