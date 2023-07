Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 10 juillet

Un nouveau bombardement russe sur un centre de distribution d'aide humanitaire à Orikhiv a fait au moins sept morts dimanche.

Peu avant un sommet de l'Otan centré sur le soutien à l'Ukraine, un nouveau bombardement russe sur un centre de distribution d'aide humanitaire à Orikhiv a fait au moins sept morts, dimanche 9 juillet. Cette localité, située dans le centre de l'Ukraine, est proche de la ligne de front, où les forces ukrainiennes tentent depuis début juin de reprendre aux troupes russes des positions très fortifiées. Alors que la contre-offensive de Kiev est à la peine, franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de la journée du côté du conflit en Ukraine.

Zelensky demande un "signal clair" sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan

Le président ukrainien a demandé lundi un "signal clair" de la part des Occidentaux quant aux perspectives d'adhésion de son pays à l'Otan, à la veille d'un important sommet de l'Alliance à Vilnius. "L'Ukraine mérite de faire partie de l'Alliance. Pas maintenant car maintenant, c'est la guerre, mais nous avons besoin d'un signal clair et ce signal est nécessaire dès maintenant", a déclaré Volodymyr Zelensky dans son message vidéo quotidien sur Telegram.

Une frappe russe a fait sept morts à Orikhiv

Sept personnes ont été tuées dans une frappe russe sur un centre d'aide humanitaire à Orikhiv, dans le centre de l'Ukraine, selon un bilan donné lundi par les services de secours. "Les sauveteurs ont dégagé des décombres les corps de trois personnes sans signe de vie. Le nombre de mort est passé à sept personnes", a annoncé le Service ukrainien des situations d'urgence sur Telegram. Le procureur général ukrainien a en outre fait état de 13 blessés dans ce bombardement qui a, selon le gouverneur régional Iouri Malachko, touché dimanche "un centre de distribution d'aide humanitaire dans une zone d'habitation".

Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, elle a visé un collège "au moment où des civils recevaient de l'aide humanitaire". "Une bombe aérienne a totalement détruit le bâtiment", a dit le ministère, ajoutant que des immeubles d'habitation et des infrastructures civiles situés à proximité ont également été endommagés.

Vladimir Poutine a rencontré Evguéni Prigojine

Depuis sa marche avortée sur la capitale russe, Evguéni Prigojine avait disparu de la circulation. Le 29 juin, le patron de la milice Wagner s'est entretenu avec Vladimir Poutine à Moscou. La réunion a duré "presque trois heures", a précisé le porte-parole du Kremlin. Ce dernier rapporte que le président russe a donné son "appréciation" de la mutinerie du 24 juin et écouté les commandants du groupe Wagner qui ont affirmé qu'ils soutenaient le président russe et allaient "continuer à combattre" pour la Russie.

Joe Biden esten tournée européenne

Le président américain est en visite en Europe. Il s'est d'abord livré lundi à une démonstration d'unité avec Londres lors d'une brève visite où il a rencontré le roi et le Premier ministre Rishi Sunak, à la veille d'un important sommet de l'Otan en Lituanie. Les deux dirigeants se sont accordés sur la nécessité de "renforcer" l'Alliance et de "poursuivre le soutien à l'Ukraine" pour qu'elle gagne face à l'invasion russe une "paix juste et durable", selon le compte rendu de Downing Street. Cette visite intervient deux jours après la décision des Etats-Unis de livrer à l'Ukraine des armes à sous-munitions, controversées et interdites dans nombre de pays de l'Otan.