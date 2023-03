Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 5 mars

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a concédé que son armée était engagée dans une bataille "douloureuse et difficile" dans l'est du pays.

Les combats de haute intensité se poursuivent à Bakhmout, une ville-symbole de l'est de l'Ukraine. Les troupes russes tentent d'encercler la localité, a déclaré dimanche 5 mars l'armée ukrainienne, tandis que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a qualifié la bataille pour le Donbass de "douloureuse et difficile". Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Volodymyr Zelensky qualifie la bataille pour le Donbass de "douloureuse et difficile"

Volodymyr Zelensky s'est exprimé dimanche soir sur la bataille que ses troupes mènent contre les forces russes dans la région du Donbass, où se trouve la ville très disputée de Bakhmout. "Je voudrais rendre un hommage spécial à la bravoure, à la force et à la résilience des soldats qui combattent dans le Donbass", a déclaré la président ukrainien dans sa déclaration quotidienne, ajoutant qu'il s'agissait "d'une des batailles les plus difficiles. Douloureuse et difficile."

"Plus de 130 attaques" russes dans l'est de l'Ukraine

Les troupes russes poursuivent leurs efforts pour encercler Bakhmout, a déclaré l'armée ukrainienne, assurant toutefois avoir repoussé de nouvelles attaques. Dans son compte-rendu quotidien, l'Etat-major ukrainien a affirmé que "plus de 130 attaques ennemies" avaient été repoussées lors des dernières 24 heures, dans plusieurs secteurs du front, notamment à Koupiansk, Lyman, Bakhmout et Avdiïvka.

L'armée des séparatistes prorusses de Donetsk, supplétifs des forces russes, a publié une vidéo censée montrer des combattants du groupe paramilitaire russe Wagner dans la banlieue nord de Bakhmout, assurant que la petite gare ferroviaire de Stoupky, au nord de la ville, avait été conquise. Le groupe paramilitaire avait assuré vendredi avoir "pratiquement encerclé" la ville.

Des villages au nord et à l'ouest de Bakhmout ont été attaqués, a confirmé samedi sur CNN Serhii Tcherevatyi, porte-parole du groupement oriental des forces armées ukrainiennes. Il a affirmé que si la situation à Bakhmout était "difficile", elle restait "sous contrôle". "Les Russes pourraient essayer d'encercler les forces ukrainiennes à Bakhmout, mais le commandement ukrainien a donné le signal qu'il préférait se retirer plutôt que risquer un encerclement", a estimé samedi l'Institut pour l'Etude de la guerre (ISW), un groupe d'experts américains.

Cinq morts dans des frappes contre des zones d'habitation

Des tirs meurtriers ont été signalés ces dernières 24 heures contre des zones d'habitation, faisant au moins cinq morts, selon les autorités ukrainiennes. Le parquet de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a annoncé ouvrir une enquête pour crime de guerre après la mort d'un couple de civils dans une frappe russe qui a touché leur voiture, dimanche, dans le village de Boudarky.

Enfin, le bilan de la frappe contre un immeuble d'habitation de Zaporijjia, au sud du pays, dans la nuit de mercredi à jeudi, s'est alourdi à 13 morts dont un enfant.