Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 3 septembre

L'armée russe a affirmé avoir mené une attaque de drones contre le port de Reni, sur le Danube, à la frontière avec la Roumanie.

Des drones russes ont frappé dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 septembre des sites industriels sur le Danube, dans la région du sud-ouest de l'Ukraine. Depuis la suspension en juillet de l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales via la mer Noire, la Russie multiplie les bombardements dans cette partie du territoire. La question du "fonctionnement du couloir céréalier" a par ailleurs été au cœur d'un échange dimanche entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée.

L'attaque de drones russe a touché des "infrastructures industrielles" selon Kiev

L'attaque de drones russes a frappé des "infrastructures industrielles civiles" dans la nuit de samedi à dimanche dans la région du Danube, dans le sud-ouest de l'Ukraine, a affirmé le bureau du procureur général de l'Ukraine. "L'attaque a fait deux blessés, qui ont été hospitalisés", précise-t-il sur Telegram. Selon le procureur, les forces ukrainiennes ont toutefois réussi à abattre 22 des 25 engins utilisés.

L'armée russe a de son côté assuré avoir mené une offensive contre le port de Reni, à la frontière avec la Roumanie, pays membre de l'Otan. "Cette nuit, les forces aériennes russes ont mené une frappe groupée avec des drones sur des dépôts de carburant utilisés pour ravitailler les équipements militaires de l'armée ukrainienne", a déclaré le ministère de la Défense russe. Ce dernier assure que l'objectif de la frappe avait été "atteint" et toutes les cibles touchées. De son côté, le ministère de la Défense roumain a "réaffirm[é] avec la plus grande fermeté que ces attaques contre des cibles et des infrastructures civiles en Ukraine sont injustifiées et en profonde contradiction avec les règles du droit humanitaire international".

Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Emmanuel Macron

Le président ukrainien a déclaré dimanche avoir échangé avec le président français sur les "moyens d'assurer le fonctionnement" du couloir établi par Kiev en mer Noire afin d'assurer la sécurité de la navigation après le retrait de Moscou de l'accord sur les exportations de céréales. Les deux chefs d'Etat ont également évoqué les moyens de "renforcer la sécurité de la région d'Odessa". Cet entretien est intervenu à la veille d'un sommet en Russie entre le président Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui souhaite relancer l'accord sur les céréales.

L'armée ukrainienne dit avoir percé une première ligne de défense russe

Les troupes de Kiev sont parvenues à ouvrir une brèche dans la ligne de front près de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine. "Nous sommes maintenant entre la première et la deuxième ligne de défense", annonce Oleksandre Tarnavsky, le commandant de la contre-offensive dans le sud du pays, dans une interview au média britannique The Observer parue samedi. Quelques jours auparavant, Kiev avait revendiqué une victoire symbolique avec la reprise du village de Robotyne, dans la partie méridionale de l'Ukraine.

>> CARTE. Guerre en Ukraine : visualisez les dernières avancées de l'armée de Kiev depuis le début de la contre-offensive

Revenant sur le scepticisme entourant la contre-offensive de Kiev, l'officier a expliqué que l'armée ukrainienne avait été retardée parce qu'elle avait "passé plus de temps que prévu à déminer les territoires" occupés par les Russes. Il s'est toutefois montré confiant pour l'avenir. "L'ennemi puise dans ses réserves, pas seulement en Ukraine mais aussi en Russie. Tôt ou tard, les Russes seront à court de leurs meilleurs soldats", a-t-il ajouté.