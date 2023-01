Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 9 janvier

Les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine, avec des forces russes qui mènent des "assauts violents" à Soledar.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi 9 janvier que ses troupes résistaient à "de nouveaux assauts, encore plus violents" à Soledar, près de Bakhmout, ville devenue le théâtre des affrontements entre forces ukrainiennes et russes. Franceinfo revient sur les événements marquants de la journée.

Volodymyr Zelensky évoque les combats "violents" à Soledar

La situation reste tendue dans l'est de l'Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a évoqué lundi soir "de nouveaux assauts, encore plus violents (...) des envahisseurs" à Soledar, près de Bakhmout. Soledar, dans la région de Donetsk, est à quelque 15 kilomètres de Bakhmout, ville qui comptait environ 70 000 habitants avant le début de l'offensive russe en février dernier, et qui est désormais l'épicentre des combats. "Tout est complètement détruit (...) Tout le territoire de Soledar est couvert de cadavres des envahisseurs et porte les cicatrices des explosions. C'est à quoi ressemble la folie", a ajouté le président ukrainien.

Deux morts dans une frappe russe à Chevtchenkové, dans le nord-est de l'Ukraine

Au moins deux personnes ont été tuées, lundi 9 janvier, dans une frappe russe ayant touché un marché dans le village de Chevtchenkové, dans le nord-est de l'Ukraine, a annoncé sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv. "Six personnes ont été blessées", a-t-il précisé dans son message, en publiant des photos de pompiers dans des gravats et d'étals en feu.

La libération de 50 soldats capturés par la Russie, annonce Volodymyr Zelensky

Dans son message vidéo, dimanche soir, Volodymyr Zelensky s'est félicité de la libération de 50 soldats, la première de l'année 2023. Selon le président ukrainien, "33 officiers, 17 soldats et sergents" vont retrouver leurs proches après avoir été capturés par les Russes. Le compte Twitter de la Défense ukrainienne a publié une photo des soldats ukrainiens libérés.

L'Otan et l'Union européenne passent à la vitesse supérieure contre la Russie

L'Otan et l'Union européenne s'engagent à renforcer leur coopération après l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui menace la sécurité en Europe, est-il écrit une déclaration conjointe. Les deux organisations basées à Bruxelles cherchent à améliorer leur coordination depuis des années, et veulent dissiper le sentiment que les efforts pour renforcer le rôle de l'UE dans la défense ne sapent l'alliance dirigée par les États-Unis.