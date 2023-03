Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 19 mars

Vladimir Poutine se montre en Ukraine. Après s'être rendu en Crimée samedi pour le 9e anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie, le chef du Kremlin est apparu à Marioupol dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit de sa première visite dans une zone conquise depuis le début de l'offensive russe dans le pays en février 2022. De quoi provoquer la colère de Kiev, qui a dénoncé dimanche 19 mars "le cynisme" du président russe. Sur le front des combats, trois civils ont été tués et deux autres blessés par des tirs d'obus russes sur un village de Zaporijjia. Voici ce qu'il faut retenir de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Vladimir Poutine, arrivé en hélicoptère, a fait un tour de la ville au volant d'une voiture, selon le Kremlin, qui assure que cette visite était "spontanée". Selon des images diffusées par la télévision russe, le déplacement a eu lieu de nuit, Vladimir Poutine se faisant présenter l'éclairage des rues et parlant avec des habitants. "Nous prions pour vous", lui a assuré une habitante, en affirmant que la ville était "un petit bout de paradis".

Vladimir Poutine a également visité un théâtre musical reconstruit et suivi la présentation d'un rapport sur les travaux de reconstruction de la ville en ruines, toujours selon le Kremlin.

Marioupol, ville portuaire du sud de l'Ukraine dévastée par les bombardements, est devenue le symbole de la résistance contre l'invasion du pays. Bombardée pendant de longues semaines, la ville était finalement tombée en mai 2022 après une résistance acharnée de soldats ukrainiens retranchés, aux côtés de civils, dans les souterrains de l'immense aciérie Azovstal.

Le président russe a fait cette visite de nuit "comme s'il était un voleur", a réagi le ministère ukrainien de la Défense. "Poutine a visité la ville ukrainienne de Marioupol en s'abritant derrière la nuit. Premièrement, c'est plus sûr. Et aussi, la nuit lui permet de mettre l'accent sur ce qu'il veut montrer, et maintient la ville que son armée a totalement détruite et ses quelques habitants qui ont survécu à l'abri des regards indiscrets", a ajouté le ministère sur Twitter.

