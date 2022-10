Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 12 octobre

Kiev revendique une nouvelle avancée, malgré les bombardements russes. Les alliés de l'Ukraine se sont engagés mercredi à Bruxelles à renforcer sa défense antiaérienne "dès que possible".

Après deux jours de bombardements intensifs revendiqués par la Russie, l'Ukraine a affirmé, mercredi 12 octobre, avoir repris plusieurs localités aux Russes dans le sud du pays. Kiev a par ailleurs salué l'arrivée d'un nouveau système de défense antiaérienne occidental, prédisant "une nouvelle ère". Ses alliés, dont la France, se sont engagés à Bruxelles à renforcer sa défense anti-aérienne "dès que possible". Franceinfo fait le point sur les actualités de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Cinq nouvelles localités ont été reconquises dans la région de Kherson

Sur le front sud, dans la région de Kherson, l'une des quatre dont Moscou a revendiqué l'annexion, cinq nouvelles localités ont été reconquises, a annoncé mercredi la présidence ukrainienne. Il s'agit de Novovasylivka, Novogrygorivka, Nova Kamianka, Tryfonivka, et Chervoné. Cela constituerait le dernier revers en date pour l'armée russe qui recule dans cette zone comme dans le nord-est et l'est depuis début septembre.

Kiev a toutefois noté que l'artillerie russe opposait de la résistance "pour dissuader la contre-offensive tout au long de la ligne de contact".

Au moins sept morts sur un marché ukrainien

Une frappe russe sur un marché dans la ville d'Avdiïvka, proche de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins sept morts et huit blessés, a annoncé le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sur Telegram. "Les Russes ont frappé le marché central, où se trouvaient de nombreuses personnes à ce moment-là", a-t-il ajouté.

Les alliés de l'Ukraine, dont la France, vont renforcer sa défense anti-aérienne

Les alliés de l'Ukraine se sont réunis mercredi à Bruxelles pour renforcer sa défense antiaérienne, "la priorité" après une série de frappes russes massives sur plusieurs villes du pays. La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait demandé au G7 la création d'un "bouclier" anti-aérien au dessus de l'Ukraine.

Les Ukrainiens ont "un besoin urgent" de défense antiaérienne pour faire face aux bombardements indiscriminés de la Russie, a reconnu le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg au début d'une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance. "Certains Alliés ont fourni de tels systèmes de défense", a-t-il souligné. "Mais les Ukrainiens ont besoin de plus".

La France s'est justement engagée à faire plus. Emmanuelle Macron a annoncé sur France 2 que le pays allait "livrer des radars, des systèmes et des missiles [anti-aériens] pour protéger [les Ukrainiens] des attaques, en particulier pour les protéger des attaques de drones", a-t-il dit. Le président français a également répété que la France envisageait de livrer six canons Caesar supplémentaires à l'Ukraine.

Le Kremlin dit s'attendre à ce que le président turc joue le rôle de médiateur

Une rencontre est prévue, jeudi au Kazakhstan, entre le président turc et son homologue russe. Le Kremlin a signalé, mercredi, s'attendre à ce que Recep Tayyip Erdogan fasse à Vladimir Poutine une proposition concrète de médiation sur le conflit à l'occasion de leur rencontre. "Les Turcs proposent leur médiation. Si des contacts (russo-ukrainiens) devaient avoir lieu, ils se feraient sur le territoire" turc, a ajouté à la presse le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov. "Erdogan va probablement officiellement proposer quelque chose", a-t-il ajouté, précisant s'attendre à une "discussion intéressante et utile".

Le président français a de son côté exhorté Vladimir Poutine à "revenir autour de la table des discussions". Emmanuel Macron a assuré sur France 2 qu'il continuerait de lui parler "à chaque fois que cela sera nécessaire".

L'ONU condamne les "annexions illégales" de territoires de l'Ukraine par la Russie

Toujours sur le terrain diplomatique, l'Assemblée générale de l'ONU a condamné jeudi avec une large majorité les "annexions illégales" de territoires de l'Ukraine par la Russie, après que Moscou a opposé son veto sur un texte similaire présenté au Conseil de sécurité.

L'Assemblée générale des 193 Etats membres réunie en urgence depuis lundi a adopté cette résolution avec 143 voix pour, face à cinq pays contre et 35 qui se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud, malgré des efforts diplomatiques des Etats-Unis.