Guerre en Ukraine : bombardée depuis deux semaines, Marioupol est en ruines

Après deux semaines de siège et de bombardement par l'armée russe, Marioupol (Ukraine) est en ruines, lundi 14 mars. Des habitations sont entièrement détruites par les flammes. Un missile vient de tomber sur un immeuble. Mais déjà, un autre avion de chasse passe dans le ciel, obligeant les rescapés à se cacher dans un hall. En larmes, Natalia Koldash, une habitante de Marioupol, craque. "Nous n'avons aucune information, nous ne savons rien." Sans téléphone, ni Internet, les habitants sont coupés du monde. Ils ne comprennent pas pourquoi les bâtiments civils sont visés.

"Si nous n'avons pas d'aide, les habitants vont mourir"

Le dernier supermarché de la ville a été détruit, dimanche 13 mars. "On n'a plus d'eau, on n'a plus de nourriture, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de quoi se chauffer", raconte Petro Andruchtchenko, conseiller du maire de Marioupol. "Si nous n'avons pas d'aide, les habitants vont mourir." Lundi 14 mars, un convoi de 160 voitures a enfin pu quitter la ville.