Guerre en Ukraine : au quatorzième jour de conflit, un accord inédit marque un cessez-le-feu de 12 heures pour évacuer les civils

Un début de négociations est-il possible ? Un accord inédit a été trouvé entre la Russie et l'Ukraine, mercredi 9 mars, permettant 12 heures de cessez-le-feu dans plusieurs villes bombardées afin d'évacuer les civils. Six couloirs humanitaires ont été mis en place. Un dispositif fragile, mais nécessaire après quatorze jours de guerre sous les bombes.