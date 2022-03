Guerre en Ukraine : au douzième jour de l'invasion russe, quelle est la situation à Kiev ?

Les Russes lanceront-ils coûte que coûte l'offensive sur la capitale ukrainienne, et ce, même si les civils n'ont pas été évacués ? En direct depuis Kiev (Ukraine), la journaliste de France Télévisions, Dorothée Olliéric, estime, lundi 7 mars, que "la présence de civils n'a jamais empêché les forces russes de bombarder".

Une attaque imminente ?

"Ici, à Kiev, couloirs humanitaires ou pas, la population s'attend à une attaque", explique encore Dorothée Olliéric, avant de rapporter : "Hier soir, il y avait la rumeur qu'une grosse attaque aérienne allait avoir lieu vers cinq, six heures du matin. Ce matin, on s'est réveillé, effectivement, au bruit des explosions et puis, le calme est revenu." Sur place, nombreux sont ceux qui essaient de partir, constate encore la journaliste, qui explique que la gare est bondée.