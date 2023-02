Guerre en Ukraine : au cœur de la bataille de Vouhledar

Kiev est toujours en état d’alerte, menacée par des frappes de missiles, vendredi 3 février. Le front Est reste notamment dans l’urgence pour Zelensky car dans le secteur de Vouhledar, l’offensive russe s’est intensifiée.

Vouhledar (Ukraine) est une commune dont personne, ou presque ne connaît le nom. La ville est pourtant l’objet d’une des batailles les plus féroces en Ukraine. Les soldats ukrainiens tentent d’empêcher les Russes de prendre cette petite ville. "Ce qui est vrai, c’est que les pertes humaines sont importantes. (...) Ces derniers jours, mon unité a perdu six hommes", rapporte un soldat ukrainien. Une petite cité minière qui comptait 15 000 habitants avant la guerre est aujourd’hui un champ de ruines et ressemble à un paysage lunaire.

Des bunkers de quelques mètres carrés

Des soldats ukrainiens tentent d’empêcher les Russes de progresser. Ils viennent de recevoir l’ordre de tirer au mortier sur une position ennemie. Les Russes sont juste en périphérie de la ville. Leur quotidien est de tirer puis de se réfugier dans leur bunker, des abris souterrains d’à peine quelques mètres carrés pour se protéger des ripostes des Russes. Les visages des soldats marquent leur épuisement. À Vouhledar, il n’y a quasiment plus d’habitants. Toutes les maisons ont été réduites en ruine.