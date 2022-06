Guerre en Ukraine : au 100ème jour de conflit, comment progresse l'armée russe ?

Vendredi 3 juin marque le 100 ème jour de guerre en Ukraine. À Donetsk, dans le Donbass, le journaliste Luc Lacroix fait le point sur la situation et sur l'avancée des troupes russes.

Au début de leur offensive en Ukraine, les Russes ont surpris avec leurs attaques y compris au nord de l'Ukraine. "Puis, les Russes ont semblé patiner, ils n'ont pas réussi à s'emparer de Kiev et ils ont finalement battu en retraite", rapporte le journaliste Luc Lacroix, en direct du Donbass, vendredi 3 juin. Au 100ème jour de guerre, l'armée russe se concentre sur la ville de Severodonetsk. "Les Russes se sont emparés quasiment de toute la ville, elle est presque encerclée, mais désormais on est passé dans un conflit plus statique", ajoute le journaliste.

20 % de l'Ukraine contrôlée par la Russie

La ligne de front n'évolue presque plus, bien que les combats se poursuivent. Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, "la Russie contrôle 20 % du territoire ukrainien. C'est trois fois plus qu'avant le début de cette offensive, puisque la Russie contrôlait déjà la Crimée, et puis avec ses alliés séparatistes, une partie du Donbass", conclut Luc Lacroix.