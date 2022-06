Guerre en Ukraine : au 100e jour, rencontre avec des réfugiés

La guerre en Ukraine entre dans son 100e jour, vendredi 3 juin. Depuis plus de deux mois, 26 réfugiés ukrainiens sont hébergés au sein de la paroisse du quartier du Redon, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Plusieurs bénévoles se relaient pour les accompagner dans leur quotidien. "Je me sens bien, c'est cool. Il n'y a pas de bombes, tout est ok ici", explique Nikita Toplov, 11 ans.

L'espoir de rentrer un jour

Sur place, la solidarité s'est très vite organisée. Les salles de catéchisme se sont transformées en dortoirs grâce aux dons des habitants du quartier. "Je pense à ces familles qui sont séparées. Certains papas ont dû rester sur place. Ça doit être difficile", confie Cécilia Caillot, habitante du quartier. Tous les enfants sont scolarisés et la plupart des adultes travaillent. Mais s'ils s'intègrent petit à petit, tous gardent espoir de rentrer un jour en Ukraine.