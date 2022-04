Guerre en Ukraine : Américains et Européens annoncent "de nouvelles sanctions" contre la Russie

Un nouveau train de sanctions contre la Russie est à venir. Le gouvernement italien annonce, mardi 19 avril, que l'Union européenne et les Etats-Unis sont parvenus à "un large consensus sur la nécessité d'accentuer la pression sur le Kremlin, notamment à travers l'adoption de nouvelles sanctions". Les alliés sont aussi tombés d'accord sur la nécessité "d'accroître l'isolement international de Moscou" alors que la guerre en Ukraine approche des 60 jours.

L'annonce italienne a été confirmée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans un tweet: "Nous renforcerons de nouveau nos sanctions contre la Russie".

World leaders firmly stand together in support of Ukraine.



We will further tighten our sanctions against Russia and step up financial and security assistance for Ukraine.



Thank you @POTUS for convening this important call.



We #StandwithUkraine