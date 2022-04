Guerre en Ukraine : à Sievierodonetsk, des civils refusent d’évacuer leur ville

Maryse Burgot, journaliste de France Télévisions, est avec son équipe à Sievierodonetsk (Ukraine), jeudi 7 avril. C’est la ville la plus à l’Est encore tenue par les forces ukrainiennes. Les images tournées par les équipes de France Télévisions montrent des civils qui récupèrent de l’eau apportée par des sapeurs-pompiers. À même le camion, ils remplissent des petits réservoirs en plastiques. Une manipulation obligatoire dans cette ville de Sievierodonetsk. Ici, il n’y a plus d’eau, ni d’électricité. Il n’y a également plus de gaz depuis le début de la guerre.

Des tirs nourris ces derniers jours

Les autorités demandent instamment à tous les civils d’évacuer cette ville qui est sous le feu, sous les bombardements nourris des forces armées russes. Des tirs qui se font particulièrement nombreux ces derniers jours. Mais beaucoup d’habitants refusent encore de partir.