Guerre en Ukraine : à Marioupol, un assaut final imminent est redouté

Marioupol (Ukraine), sous un déluge de feu, n'est pas encore tombée. Dimanche 17 avril, les soldats russes et séparatistes contrôlaient la quasi-totalité de la ville, mais les Ukrainiens résistaient dans l'usine d'Azovstal, pilonnée sans relâche. "On prépare l'assaut terrestre, avant d'envoyer au plus près nos groupes d'assaut", commente Pavel, un combattant séparatiste pro-russe.



Volodymyr Zelensky ne cède pas à l'ultimatum russe

L'usine a été transformée en forteresse par les Ukrainiens. Les bâtiments s'étendent sur une immense superficie, et elle comprend des souterrains. Partout autour, les blindés russes encerclent la zone. Le Kremlin a lancé un ultimatum aux Ukrainiens, leur demandant de se rendre avant la mi-journée de dimanche. "L'élimination de nos militaires, de nos hommes à Marioupol mettra fin à toute négociation", a répondu le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky.