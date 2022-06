Guerre en Ukraine : à Lyssytchansk, l'armée ukrainienne se heurte à la méfiance d'une population pro-russe

En Ukraine, dans le cœur du Donbass, vers Lyssytchansk, des volontaires en gilets pare-balles circulent à bord d'un fourgon rouge. Aux abords de la ville, on peut voir des fumées blanches de l'artillerie et une raffinerie en feu. Dans les rues de la ville, on constate les barrages de voitures cabossées et les impacts des bombardements sur les immeubles. Les volontaires se garent, et déjà une dizaine d'habitants se précipitent pour évacuer.

Des habitants russophones

15 000 habitants de Lyssytchansk seraient encore déterminés à rester dans cette ville devenue une zone de guerre. Des civils qui gênent les militaires. Dans une arrière-cour, les tensions sont palpables entre les habitants pro-russes et l'armée ukrainienne venue les déloger de leurs abris. Dans la cour, les militaires ukrainiens font face à la méfiance, aux soupçons de ces habitants russophones et hostiles. À Lyssytchansk, la majorité des habitants qui sont restés ne sont pas favorables à l'armée ukrainienne. Ici, on ne croit pas que l'armée russe tire sur la ville, et on souhaite que les Russes soient victorieux.