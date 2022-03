Guerre en Ukraine : à la frontière polonaise, les réfugiés sont de plus en plus nombreux

Dimanche 6 mars, ce sont désormais plus d’un million et demi d’Ukrainiens qui ont franchi leurs frontières pour l’exil. La Pologne est le principal pays d’accueil de ce flot de réfugiés qui ne s’arrête pas. En duplex depuis la frontière polonaise, nous retrouvons le journaliste Laurent Desbonnets.

"Depuis dix jours ici, c’est un flot continu et le rythme s’accélère", détaille le journaliste Laurent Desbonnets, en duplex depuis la frontière Pologne-Ukraine, dimanche 6 mars. Chaque jour, les réfugiés ukrainiens sont de plus en plus nombreux à franchir les grilles pour rentrer en Pologne. "Ce qui frappe toujours autant, c’est la présence parmi les réfugiés, de très nombreux enfants, parfois très jeunes", rapporte le journaliste. En général, les familles n’emportent avec elles que quelques bagages.





Des solutions d’hébergements pour les réfugiés

"Beaucoup sont fatigués, c’est pour eux la fin d’un long périple pour fuir la guerre à travers l’Ukraine. Un exode qui se termine souvent par quelques kilomètres à travers le froid", poursuit-il. Après ce long voyage, les réfugiés seront pris en charge par des associations humanitaires qui les attendent avec un repas chaud, des vêtements et une solution de transports vers un hébergement en Pologne.