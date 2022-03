Guerre en Ukraine : la Pologne, porte d’entrée des armes de l’OTAN

C’est un pont aérien, jusqu’à 18 avions gros-porteurs par jour. À leur bord, des tonnes d’armes et d’assistance militaire. C’est par cette base située en Pologne que transitent les livraisons promises à l’armée ukrainienne. Des lance-roquettes, des missiles anti-aérien, des fusils d’assaut, mais aussi des rations alimentaires. Les opérations sont menées 24h/24h dans la plus grande discrétion.



Des camions en direction de la frontière ukrainienne

"Ce n’est pas possible de filmer ni de nous parler ici", répond un soldat face aux journalistes. Il est donc impossible de déterminer ce qui se trouve dans des containers transportés par six camions de l’armée française. Les marchandises sont ensuite chargées dans des camions plus neutres et prennent la route par convois d’une vingtaine de véhicules en direction de la frontière ukrainienne. Les habitants sont intrigués par ces mouvements qui ont lieu tout au long de la journée.