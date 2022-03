Guerre en Ukraine : à la frontière polonaise, les Français se mobilisent pour porter secours aux réfugiés

Au milieu des réfugiés à Przemysl (Pologne), près de la frontière ukrainienne, un groupe de bénévoles français s'organise. Ils organisent des convois entre la Pologne et la France avec leur collectif. Elisabeth Chapelle, médecin généraliste, est arrivée sur place il y a quelques jours, avec du matériel. Elle aide et oriente désormais les Ukrainiens en quête d'asile. "Pour moi, ce n'était pas concevable qu'il y ait 25 camions qui partent avec des denrées alimentaires, des vêtements, et qu'on ne ramène personne", explique-t-elle.

Des convois financés grâce aux dons

Des dizaines de familles se présentent pour tenter d'embarquer. Parmi elles, de nombreuses femmes avec des enfants. "On vient de Kiev (Ukraine), et on ne peut pas rester là-bas", dit une jeune fille. "En France, j'aimerais trouver du travail, et une école pour mes enfants, apprendre la vie française", confie de son côté une mère de famille. Les trois cars se remplissent en quelques minutes. L'un ira à Paris, les deux autres, pour Besançon (Doubs). Ils ont été entièrement financés grâce à des dons. Depuis le début de la guerre, le collectif a permis l'évacuation de plus de 300 Ukrainiens vers la France, précise le journaliste de France Télévisions, Thomas Cuny, présent sur place.