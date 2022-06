Guerre en Ukraine : à Kharkiv, l'épineuse question du sort des corps des soldats russes tués au combat

À Kharkiv, en Ukraine, les corps des soldats russes récupérés par les Ukrainiens sur le champ de bataille sont stockés dans des morgues, mais aussi dans des camions ou des wagons de train réfrigérés, faute de place en attendant leur éventuel transfert vers la Russie.

Après quatre mois de guerre, difficile de savoir combien de militaires sont morts dans les combats : il n'y a pour l'instant aucun bilan vraiment fiable et indépendant. Les forces ukrainiennes perdent chaque jour une centaine d'hommes, selon Kiev, et des sources de sécurité occidentales évoquent désormais de 15 000 à 20 000 Russes tués. Et autant de dépouilles, récupérées par leurs frères d’armes ou par les forces ukrainiennes.

"On a déjà identifié une partie des corps"

L'Ukraine respecte le droit international en la matière, affirme Pavlo. Cet officier des services de sécurité ukrainiens s'occupe de l'identification des soldats russes morts au combat. "On a déjà identifié une partie des corps, explique-t-il. On continue ce travail pour créer une base de données. La Russie a perdu beaucoup de soldats en Ukraine, mais il y a encore des morts que nous n'avons pas récupérés, qui sont restés sous les décombres ou dans les engins militaires qui ont été détruits, et il y a encore beaucoup à faire." S’il y a déjà eu des échanges de corps entre les armées russe et ukrainienne, de nombreux cadavres attendent toujours d'être rapatriés en Russie.

"Les autorités ukrainiennes ont exigé des autorités russes qu'elles récupèrent les corps de leurs soldats, mais pour l'instant, il n'y a eu aucune réponse de leur part. La Russie n'a pas fait de demande pour rapatrier ses morts." Pavlo à franceinfo

Impossible en revanche d'avoir des chiffres fiables : que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, le nombre de soldats tués est une question sensible qui fait l'objet d'une véritable guerre de communication.