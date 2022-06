DIRECT. Guerre en Ukraine : deux grands terminaux agricoles bombardés dans la ville portuaire de Mykolaïv

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

• Emmanuel Macron n'a pas lancé "d'ultimatum" aux oppositions en leur demandant d'établir clairement leurs intentions vis-à-vis de la majorité, souligne ce matin Olivia Grégoire sur franceinfo. "A son retour du Conseil européen, dans 48 heures, nous commencerons à bâtir, c'est le début du chemin, ce n'est pas la fin", a-t-elle insisté. Suivez notre direct.



• Une partie du destin de l'Ukraine se joue aujourd'hui à Bruxelles. Les Vingt-Sept se penchent ce jeudi sur sa candidature d'adhésion à l'Union européenne, un jalon hautement symbolique près de quatre mois après son invasion par l'armée russe.



• Vingt-cinq départements d'un grand quart nord-est de la France sont placés en vigilance orange en raisons des risques d'orage, annonce Météo France. Le phénomène devrait débuter dans l'après-midi.

: Leur vie aussi a basculé à l'aube du 24 février. Nicolas, Franck, Fred, Franck-Olivier et Ernesto ont fait le choix d'aider les Ukrainiens à faire la guerre. Si la plupart sont rentrés en France, d'autres n'ont pas prévu de rendre les armes de sitôt.



Avec Pierre-Louis Caron, on leur a demandé de nous raconter leur quotidien rythmé par les bombardements, le stress, et la peur de mourir.







On continue avec le premier point sur l'actualité de la journée :



Dans une allocution télévisée, Emmanuel Macron a pris acte hier soir des fractures nées du résultats des élections législatives. Le chef de l'Etat en a profité pour renvoyer la balle aux partis de l'opposition, priés de dire "jusqu'où ils sont prêts à aller" pour coopérer.



• De violents orages de grêle ont fait de gros dégâts matériels depuis mardi dans plusieurs départements du centre-est, où les pompiers sont intervenus à des centaines de reprises.



• Zinédine Zidane, qui fête aujourd'hui ses 50 ans, a "envie de boucler la boucle avec l'équipe de France" en devenant "un jour" sélectionneur, affirme-t-il ce matin dans un entretien accordé à L'Equipe.