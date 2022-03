Guerre en Ukraine : à Irpin, les civils fuient au milieu des combats

À 10 km au nord de Kiev, les combats font rage, mardi 8 mars. Sur place, le journaliste de France Télévisions Marc de Chalvron fait le point sur la situation. Derrière lui, des bruits de tir. "Le cessez-le-feu n'est pas encore totalement respecté à Irpin", constate le reporter.

À bout de leurs provisions

Pour autant, "la situation semble un tout petit peu plus calme que ces derniers jours", poursuit Marc de Chalvron. Et d'ajouter : "Les civils fuient la ville par dizaines. Nous avons parlé à certains d'entre eux. Ils nous disent que depuis cinq jours, ils sont terrés dans leurs abris. Ils sont arrivés à bout de leurs provisions et n'ont d'autres choix que de quitter la ville." À Irpin, les combats font toujours rage entre les Russes, qui essaient de prendre ce verrou stratégique sur la route de Kiev, et les Ukrainiens, qui résistent tant bien que mal.