Guerre en Ukraine : "300 Français sont sur les routes pour sortir" du pays, indique l'ambassadeur de France en Ukraine

"Nous pensons qu'il reste environ 800 Français, dont 300 sont sur la route pour sortir d'Ukraine", a expliqué Etienne de Poncins, ambassadeur de France en Ukraine, vendredi 4 mars sur franceinfo. "Les autres sont ceux qui souhaiteraient rester. Mais c'est difficile à dire car certains numéros ne répondent pas", explique l'ambassadeur, contraint de se délocaliser à Lviv, dans l’ouest du pays, depuis le début de la semaine.

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

Certains Français affirment ne pas avoir été contactés par l'ambassade de France alors qu'ils s'étaient inscrits pour avoir des informations. L'ambassadeur comprend le sentiment d'abandon qu'ils peuvent ressentir : "Est-ce qu'ils ont appelé le numéro qu'on a largement diffusé ? On cherche à améliorer" les choses. "On est dans une situation délicate parce que quand on conseille un chemin il faut être certain qu'il soit sûr, explique Etienne de Poncins. Or les informations sont parcellaires, compliquées et elles changent beaucoup. On fait le maximum à l'ambassade et à Paris. L'ambassadeur estime ne pas pouvoir "appeler tout le monde tout le temps et il faut aussi avoir une démarche proactive".

Guerre en Ukraine : des évacuations sont-elles prévues ? ➡️ "On y travaille. Hier, des convois partis de Lviv ont franchi la frontière", détaille Etienne de Poncins. Et aux Français qui veulent rester, “on leur dit de partir. On recommande avec de plus en plus d’insistance”. pic.twitter.com/Y9uXO9nrJE — franceinfo (@franceinfo) March 4, 2022

"On dit de partir quoi qu'il arrive"

Pour permettre les évacuations, "des bus sont partis de Kiev" jeudi et des convois sont partis de Lviv "ont franchi la frontière avec succès jeudi", indique l'ambassadeur. Cela reste compliqué car "les autocars sont souvent réquisitionnés par les Ukrainiens et les chauffeurs aussi." Aux Français qui veulent rester en Ukraine, "on dit de partir quoi qu'il arrive, mais s'ils ne veulent pas on ne peut pas les forcer", explique Etienne de Poncins. La France va lancer "une campagne d'appel pour les Français dans la région d'Odessa pour leur dire de partir".

"Nous sommes une des ambassades qui fait le plus pour ses ressortissants." Etienne de Poncins, ambassadeur de France à franceinfo

L'ambassade de France a été délocalisée à Lviv. "Cela a été un périple compliqué et difficile. Pour un ambassadeur, ramener le drapeau, fermer son poste c'est un moment très fort et très difficile." Sur la route, "on a vu beaucoup de barrages. Nous étions un convoi avec des diplomates japonais, belges, italiens et polonais. Cela a été compliqué mais on a réussi et tout le monde est à l'abri."