Guerre en Ukraine : 10 morts dans le bombardement d’un centre commercial

Lundi 27 juin, un missile a été tiré sur un centre commercial à Krementchouk en Ukraine. Pour l’instant, 10 personnes sont décédées et une vingtaine a été blessée.

Un missile russe a frappé de plein fouet le centre commercial de Krementchouk. Le bilan est d’ores et déjà lourd avec 10 morts et une vingtaine de blessés. D’après le président Volodymyr Zelensky, plus de 1 000 personnes étaient à l’intérieur du centre au moment du bombardement. Une fois le choc passé, de nombreux Ukrainiens essayaient de venir en aide aux différents civils encore vivants, coincés dans le centre commercial. Pour l’instant, les autorités ukrainiennes ignorent pourquoi Krementchouk a été visée.



Une explosion très forte

L’explosion a choqué autant qu’elle a surpris les habitants de Krementchouk. "Je suis tombée avec mon fils dans les bras tellement l’explosion était forte", explique une femme. Certains ont entendu deux déflagrations comme le décrit un habitant. "J'ai entendu une première explosion, puis une deuxième et il y a eu une grosse fumée noire." Lundi 27 juin au soir, les pompiers et les urgentistes ukrainiens s’affairent pour retrouver des victimes encore vivantes.