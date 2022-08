Gaz russe : en Allemagne, chauffage limité et panneaux publicitaires éteints cet hiver pour économiser l'énergie

Le ministre de l'Economie Robert Habeck a présenté de nouvelles mesures pour économiser l'énergie dans les administrations, et appelle particuliers et entreprises à suivre l'exemple.

En Allemagne, pays extrêmement dépendant du gaz russe, on continue à rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement en énergie. Après l'annonce il y a deux mois d'un recours accru au charbon, le ministre de l'Economie, le Vert Robert Habeck, a dévoilé un nouveau paquet de mesures mercredi 2 août, afin d'augmenter la cadence du côté des économies d'énergie. Ainsi, il vaudra mieux éviter les longues attentes dans les couloirs des administrations publiques l'hiver prochain. Le chauffage y sera éteint dès le 1er septembre, et limité à 19°C dans les bureaux. Dans les toilettes, l'eau chaude sera coupée, et le secteur privé est fermement invité à suivre l'exemple des administrations fédérales. Hôpitaux et institutions sociales sont exemptés des mesures.

D'autres mesures cibleront cette fois le gaspillage d'électricité, comme l'explique Robert Habeck : "Nous avons adopté des mesures qui vont de soi, par exemple le fait que les portes de locaux chauffés ne doivent pas rester ouvertes en hiver. Les bâtiments publics ne seront plus éclairés de 22h à 6h du matin. Il sera interdit d'éclairer les panneaux publicitaires de 22h à 6h, afin d'économiser l'énergie. Le total des mesures annoncées permettra de réduire le volume de gaz consommé de 2 à 2,5%, cela veut dire que nous avons encore un long chemin devant nous."

On est loin du compte en effet. L'Allemagne devra, selon le ministre, baisser sa consommation de gaz de 20% si le pays veut échapper aux pénuries l'hiver prochain.