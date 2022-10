Frappes russes meurtrières en Ukraine : "C’est une suite logique des événements de ces dernières semaines", assure le porte-parole de l’ambassade de Russie en France

Les bombardements massifs de plusieurs villes d'Ukraine par l'armée russe, dont la capitale Kiev, lundi 10 octobre, sont "une suite logique des événements de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois", assure sur franceinfo ce mardi le porte-parole de l’ambassade de Russie en France Alexander Makogonov.

Le G7 va se réunir en urgence ce mardi après ces bombardements qui ont fait au moins 19 morts et 105 blessés en Ukraine, selon le dernier bilan des autorités. Le Premier ministre ukrainien a indiqué que 11 infrastructures importantes avaient été endommagées dans huit régions, en plus de Kiev.

"La gentillesse des Russes"

"La Russie a été gentille jusqu’au dernier moment en laissant à Zelensky et à son régime de faire preuve de bon sens mais à l’inverse, les autorités ukrainiennes ont préféré la surenchère avec cet attentat contre le pont de Crimée", dénonce Alexander Makogonov "Il ne faut pas prendre la gentillesse des Russes pour une faiblesse."

Et le porte-parole de la Russie en France prévient : "Le président Poutine hier, devant le Conseil de sécurité de Russie, a dit clairement que si le régime de Kiev continuait ses attentats terroristes sur le territoire russe, la réponse serait sévère et immédiate, appropriée au niveau de menace en provenance du régime ukrainien".

"Le renversement de régime, ce n'est pas la méthode russe"

Alors que des images de missiles dans un parc pour enfant circulent sur les réseaux sociaux, Alexander Makogonov affirme qu'il ne s'agit pas de missile russe mais de "débris" du système anti-aérien ukrainien : "Il faut savoir que l'armée russe, en effectuant ce genre de frappe, utilise des armes très sophistiquées, de très haute précision. C'est impossible pour les militaires russes de tirer sur un terrain de jeu d'enfants, ça n'a aucune logique. Ce ne sont pas de fausses images mais très souvent c'est le système anti-aérien ukrainien qui montre ses failles. Il s'agit de débris plutôt du système anti-aérien ukrainien qui tombe par terre et qui inflige ce genre de dégâts."

Le porte-parole, qui estime que l'Ukraine a commencé la guerre en 2014, affirme que ce qu'il appelle "l'opération militaire" russe cessera quand "le régime de Kiev manifestera sa bonne volonté de négociations". "On espère que le régime de Kiev prendra conscience de ses actes et peut-être sera plus flexible à la solution pacifique de ce conflit", ajoute-t-il, assurant que Vladimir Poutine ne souhaitait pas renverser le régime ukrainien car "le renversement de régime, ce n'est pas la méthode russe".