Exportation de céréales : accord signé entre la Russie et l'Ukraine

Moscou et Kiev se sont mis d’accord, vendredi, en Turquie, pour relancer les exportations de céréales. Plus de 20 millions de tonnes étaient bloqués dans les ports de la mer noire.

"C'est un accord pour le monde, il soulagera les pays en voie de développement au bord de la faillite et les personnes les plus vulnérables de la famine." Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, semblait rassuré après l'accord entre la Russie et l'Ukraine, vendredi 22 juillet, sur l'exportation de céréales, actuellement bloquées dans les ports de la mer noire du fait de la guerre.

La Turquie au cœur des négociations

Un engagement signé en Turquie qui a joué un rôle clé dans les négociations et s'affirme comme une place centrale de cet accord. Un centre de contrôle va être mis en place à Istanbul pour organiser les allées et venues. Les bateaux seront également contrôlés au départ et à l'arrivée dans les eaux turques pour s'assurer qu'aucune munition ne se trouve à bord. Les navires devront également être escortés par la flotte ukrainienne pour éviter les mines placées en mer et une éventuelle attaque russe. Cet accord est valable quatre mois.