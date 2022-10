Explosion sur le pont de Crimée : "C'est une cible militaire évidente" pour les Ukrainiens selon un géopoliticien

Alors qu'un véhicule piégé a déclenché un vaste incendie sur le pont de Crimée, infrastructure clé et symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne éponyme, le géopoliticien Cyrille Bret estime sur franceinfo que même si les autorités minimisent les conséquences de l'attentat, les chaînes d'approvisionnement civiles et militaires en Crimée seront affectées.

Un incendie s'est déclaré samedi 8 octobre dans la matinée sur le pont de Crimée, en Russie, après l'explosion d'une voiture piégée selon le Comité national antiterroriste russe, qui annonce ouvrir une enquête criminelle sur cette explosion qui a gravement endommagé l'important pont reliant la Crimée annexée par Moscou au continent.

>> DIRECT. Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

"Ce pont est une cible militaire évidente", pour les Ukrainiens réagit sur franceinfo Cyrille Bret, géopoliticien et chercheur à l'institut Jacques Delors.

Le symbole de l'annexion illégale de la Crimée

Pour les autorités ukrainiennes, ce pont de 18 kilomètres "c'est le symbole de l'occupation et de l'annexion illégales de la Crimée. C'est un symbole évident de la volonté de la Russie de s'annexer une partie du territoire ukrainien", ajoute-t-il. La circulation est pour le moment "limitée" sur le pont de Crimée, et selon les agences russes, les voies routières et ferroviaires sont endommagées.

"C'est une infrastructure essentielle pour que la Crimée s'intègre économiquement au sein de la Fédération de Russie : sans ce pont, la Crimée serait une espèce d'île au large de la Fédération." Cyrille Bret à franceinfo

"Cette explosion marque un peu comme la rupture du cordon ombilical que les pouvoirs russes ont voulu établir entre la Crimée et le territoire proprement dit de la Fédération de Russie", complète-t-il.

Les chaînes d'approvisionnement seront affectées

Même si les autorités minimisent dans ses communiqués les conséquences de cet incendie, selon Cyrille Bret les chaînes "d'approvisionnement civiles et militaires en Crimée" seront affectées. "Ce pont sert à acheminer tout ce dont manque la Crimée : des matériaux de construction, des denrées, la Crimée est un territoire un peu sous développé d'un point de vue économique. Il sert évidement à transporter également du matériel militaire", note le spécialiste.

Cyrille Bret rappelle également le symbole de ce pont, voulu directement par Vladimir Poutine. "C'est trois milliards de dollars et une inauguration en grande pompe en 2018 par le président lui-même, souligne-t-il. On se souvient que le détroit de Kertch est un véritable symbole de la volonté de la Russie d'annexer toute une partie du territoire ukrainien, non seulement la Crimée mais aussi la province au Nord celle de Marioupol."