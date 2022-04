Eurozapping : Greenpeace attaque un pétrolier russe en Sicile, les pacifistes allemands manifestent dans la rue

En Estonie, des manifestations pour soutenir l'Ukraine. Pour la troisième fois en une semaine, ils se sont couchés devant l'ambassade d'Allemagne et de France à Tallin, la capitale estonienne. Un moyen pour exiger plus d'aide en faveur de l'Ukraine. Sur des t-shirts, des slogans dénoncent un massacre entre frères et les viols généralisés. Un mouvement silencieux pour attirer l'attention sur la violence des soldats russes contre les femmes et les enfants ukrainiens.

"Mettre fin aux énergies fossiles"

En Italie, c'est Greenpeace qui prend position. Des militants en route pour intercepter un pétrolier russe. Au large de la Sicile il se lancent dans une opération coup de poing sur sa coque. À la peinture jaune apparaît le slogan "La paix plutôt que le pétrole". "Les dirigeants européens doivent mettre fin aux énergies fossiles. Le gaz et le pétrole sont à l'origine de conflit comme en Ukraine et sont responsables du changement climatique", martèle un militant.

En Allemagne, les pacifistes ont défilé tout le week-end. Plus nombreux et souvent critiques face à la politique du chancelier allemand, les pacifistes s'opposent à la remilitarisation de l'Allemagne, même s'ils soutiennent la cause ukrainienne. "Les mouvements pour la paix montrent qu'il y a un autre chemin : la désescalade et la reprise du dialogue", explique Willi van Ooyen, porte-parole du mouvement pacifiste de Francfort.