ENTRETIEN. Guerre en Ukraine : "Nous devons nous battre, nous n'avons pas d'autre choix", assure le maire de Kiev Vitali Klitschko

Depuis presque dix ans, Vitali Klitschko dirige la mairie de Kiev. L'ancienne star de la boxe est l'une des figures de la scène politique ukrainienne, toute entière engagée dans la guerre contre la Russie depuis deux ans. Malgré les difficultés militaires des dernières semaines, alors que l'armée russe gagne du terrain, il croit toujours en la victoire et l'assure : "Tomber n'est pas une option". Vitali Klitschko a accordé un entretien à franceinfo, samedi 23 février.

franceinfo : Deux années se sont écoulées. L'Ukraine est fatiguée. En tant que maire de Kiev, êtes-vous, vous aussi, fatigué ?

Vitali Klitschko, maire de Kiev : Il y a deux ans, tous les experts du monde nous ont donné quelques jours, quelques semaines au plus, pour tenir face à la plus puissante armée du monde, l'armée russe. À l'heure actuelle, en deux ans, nous avons défendu avec succès notre pays contre l'armée la plus puissante du monde. Nous nous sommes défendus avec succès. Et oui, bien sûr, en deux ans, nous avons eu d'énormes batailles et d'énormes défis dans notre pays. Et cette guerre a détruit la vie de millions de personnes en Ukraine. Nous avons des millions de personnes en dehors de l'Ukraine et des millions de réfugiés à l'intérieur du pays. Et oui, bien sûr, la guerre a un impact énorme pour tout le monde, pour tous les Ukrainiens. Et l'un des souhaits que nous partageons avec tous les Ukrainiens est la question suivante : quand la guerre cessera-t-elle ?

Nous n'avons pas d'autre choix : nous devons nous battre et nous luttons pour notre avenir, pour notre indépendance. Nous luttons pour faire partie de la famille démocratique européenne. Vitali Klitschko, maire de Kiev à franceinfo

Oui, bien sûr, cette guerre a un impact et nous sommes fatigués. Mais l'endurance est très importante. Il est très important d'être fort. Et merci beaucoup à tous nos partenaires qui soutiennent l'Ukraine. Cela nous donne un pouvoir incroyable, qui nous permet de continuer à nous battre et à défendre les valeurs démocratiques.

À quoi ressemble votre quotidien en temps de guerre, en tant que maire de la capitale de l'Ukraine ?

Nous sommes responsables des services. Nous sommes responsables de la sécurité de nos citoyens. Et à l'heure actuelle, la population de la capitale de l'Ukraine est de 3,5 millions de personnes. Sur 3,5 millions, il y a environ 450 000 réfugiés de l'est et du sud de l'Ukraine. Et tout le monde doit bénéficier de ces services. Les enfants vont à l'école maternelle, à l'école. Nous sommes responsables des soins médicaux. Nous sommes responsables des services dans notre ville natale et les défis sont très importants. Parce que les infrastructures sont détruites. L'économie ne fonctionne pas bien. Et nous n'avons pas autant de personnes que de travailleurs dans de nombreuses professions.

Nous n'avons pas assez de chauffeurs de bus. Parce qu'il y a plus de 100 000 citoyens dans notre ville natale qui portent un uniforme, portent des armes pour défendre notre patrie. Vitali Klitschko, maire de Kiev à franceinfo

Ce n'est pas une tâche facile, mais Kiev a un statut spécial. Et de la stabilité du cœur de l'Ukraine dépend la stabilité de l'ensemble du pays. Et ce n'est pas un secret. Kiev en tant que capitale, Kiev en tant que cœur du pays, a été pris pour cible et est toujours la cible des Russes. C'est pourquoi nous devons être forts. Et, en ce qui concerne les services, la ville fonctionne. Nous avons de nombreux défis à relever, mais nous sommes forts et nous continuons à nous battre.

Quelles sont les pertes humaines que vous avez enregistrées à Kiev en deux ans ?

La ligne de front n'a jamais été dans notre ville natale, mais des drones kamikazes et des missiles russes ont détruit plus de 800 bâtiments, plus de 450 immeubles d'appartements, tués plus de 200 civils - je parle de civils. Plus de 200 de nos citoyens et sept enfants. C'est une grande tragédie.

Au début de la guerre l'armée russe est arrivée aux portes de Kiev. Est-ce que ce scénario est à nouveau possible ?

Nous calculons différents scénarios. De plus, il est très important de ne pas se contenter de calculer, mais de se préparer à tous les scénarios. Même dans le pire des cas. Si les Russes décident de revenir à Kiev, ce sera leur plus grave erreur. Nous nous préparons dès maintenant et bien mieux à différents scénarios.

Il y a eu plusieurs scandales de corruption, cela peut porter un coup à la solidarité nationale ?

Oui, bien sûr. Il est très important d'avoir la confiance de nos partenaires, d'être transparent, et responsable de tout ce que nous faisons en Ukraine. Et, à mon avis, la discussion porte davantage sur la corruption que sur la corruption. Quoi qu'il en soit, nous devons tout faire pour que tout soit transparent et ne jamais perdre la confiance de nos partenaires. Et pendant cette période également, nous devons mettre en œuvre des réformes, beaucoup de réformes. Nous devons être prêts pour après-demain. Je veux dire, quand la paix reviendra en Ukraine pour mettre en œuvre toutes les réformes et pour faire partie intégrante de la famille européenne. Et l'une des réformes est la réforme de la lutte contre la corruption. L'une d'entre elles est la réforme de la Cour. L'une d'entre elles est la réforme de l'autonomie gouvernementale. C'est à nous de le faire. Beaucoup de devoirs, pour vraiment faire partie d'une famille démocratique.

Pour mener ces réformes, vous pensez que Volodymyr Zelensky est toujours l'homme de la situation aujourd'hui ?

Il est président de l'Ukraine en ce moment. Et il est en fait responsable de tout et également responsable des réformes. Il est très important de ne jamais oublier pour quoi nous nous battons. La raison de cette guerre insensée : nous voulons faire partie de la famille européenne. Poutine a dit : "Non, vous, les Ukrainiens, faites partie de l'Empire russe". Nous ne voulons pas faire partie de l'Empire russe, d'un régime autoritaire. Nous envisageons notre avenir comme faisant partie de la famille démocratique européenne, et nous nous battons pour cela. Et nous n'avons jamais oublié quel est notre objectif. Nos enfants doivent vivre dans un monde démocratique, dans une famille démocratique. C'est pourquoi il est très important de tout faire pour le mettre en œuvre. Et oui, bien sûr, en tant que président de l'Ukraine, Zelensky est responsable non seulement de la défense de notre patrie, mais également de la mise en œuvre des réformes dans notre pays.

Il y a eu plusieurs accords bilatéraux de sécurité, avec plusieurs pays dont la France. Vous estimez que le sursaut européen est un peu tardif ?

Nous avons besoin de beaucoup de temps pour expliquer, pour fournir les informations. Le monde entier doit comprendre ce que signifie cette guerre. Et personne ne croit à ce qui se passe. Le monde entier a été choqué par les images de Boutcha, où des soldats russes ont tué de nombreux civils. Poutine appelle cela une opération spéciale.

"Certains appellent cela la guerre. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas une opération spéciale. C'est du terrorisme. C'est un génocide de la population ukrainienne." Vitali Klitschko maire de Kiev

La guerre a des règles : ne jamais toucher les enfants, les femmes, les personnes âgées. Les Russes ont enfreint toutes les règles. Ils ont détruit des villes entières. Ils ont tué tant de civils. Et c'est un génocide. Je dis que Poutine a besoin du pays, Poutine a besoin de la propriété. Demandez aux Ukrainiens : ils ne sont pas nécessaires. Ils ont juste besoin du pays, sans nous. Sans les Ukrainiens.

Volodymyr Zelensky va prendre la parole dimanche. Qu'attendez-vous de son discours ?

Aujourd'hui, l'unité autour de l'Ukraine est très importante. Il est crucial d'aider l'Ukraine. Tout le monde doit comprendre qu'il ne s'agit pas d'une guerre contre l'Ukraine. C'est une guerre d'autoritarisme qui lutte contre la démocratie. La dictature en lutte contre le monde démocratique. Et il est très important de comprendre que l'Ukraine est l'un des plus grands pays européens. La déstabilisation en Ukraine peut entraîner la déstabilisation dans l'ensemble de la région. Il est primordial que l'Ukraine soit un pays démocratique. Il est très important de continuer à soutenir l'Ukraine, car nous ne nous contentons pas de défendre nos maisons et nos villes. Nous défendons chacun d'entre vous. Depuis Moscou, ils parlent de la Pologne comme partie de la Russie, des pays baltes.

"Je dis aux Allemands : n'oubliez jamais que Poutine a travaillé pendant des années en tant qu'agent du KGB en Allemagne. Et dans sa vision malade, l'Allemagne fait également partie de l'Empire russe." Vitali Klitschko maire de Kiev

C'est pourquoi les Russes vont aussi loin, aussi loin que nous leur permettons d'aller. N'oubliez jamais que nous défendons dès maintenant, et pas seulement nos maisons. Nous défendons chacun d'entre vous. Il s'agit d'un énorme défi et d'un énorme danger pour l'ensemble de l'Europe. C'est pourquoi il est crucial de continuer à soutenir l'Ukraine. La vie est-elle importante pour tout le monde en Europe ? Et ce serait une grave erreur de penser qu'il s'agit d'une guerre à des milliers de kilomètres de chez vous. Cette guerre peut toucher tout le monde en Europe et tous les habitants de notre planète. N'oubliez pas : l'une des plus grandes centrales nucléaires de Zaporijia a été la cible de tirs. Et si une explosion se produit, dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe, cela peut être un énorme drame, une immense tragédie pour le monde entier. Dans le pire des cas, cette guerre peut toucher tout le monde sur notre planète. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette guerre insensée, pour soutenir l'Ukraine.

Vous croyez toujours à la victoire de l'Ukraine ?

J'y crois. Je pense que nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons être forts car les Russes ne prêtent jamais attention à une position faible. Nous devons être forts en première ligne. Nous devons être forts sur le plan politique. Nous devons être forts avec des armes. Nous devons nous battre. Nous n'avons pas d'autre choix. Tomber n'est pas une option. C'est pourquoi nous n'avons jamais oublié que nous nous battons pour nos enfants, pour notre avenir.

Dans cet avenir pour l'Ukraine, vous vous imaginez président ?

Ce serait une grave erreur d'y penser. Certains politiciens font cette erreur, font des sondages, jouent la compétition politique. À l'heure actuelle, la question est : l'Ukraine existe-t-elle ou non ? À l'heure actuelle, nous devons nous battre pour l'Ukraine en tant que pays. Et si nous perdons cette guerre insensée... De quoi parlons-nous ? De postes ? Oubliez l'ambition personnelle. Oubliez les ambitions politiques. À l'heure actuelle, l'unité à l'intérieur de l'Ukraine, l'unité autour de l'Ukraine est la clé de la paix et de la liberté. C'est ce dont nous parlons en ce moment : de paix et de liberté. Et tous les Ukrainiens en rêvent. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ne parlez pas d'ambitions politiques ou de postes. C'est une erreur. C'est pourquoi il est très important de gagner cette guerre. De mettre fin à cette guerre. Et juste après cela, nous pourrons faire des plans pour le futur.