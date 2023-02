En Ukraine, entre humour et souvenir, les timbres postaux témoignent de la guerre et des "émotions des habitants"

La poste ukrainienne a imprimé des dizaines de nouveaux modèles depuis le début du conflit. Cette iconographie inscrit les principaux événements du conflit dans la mémoire collective et rencontre un succès inattendu.

Des miniatures pour exprimer l'immensité des horreurs de la guerre. La poste ukrainienne a mis en vente une nouvelle série de timbres, vendredi 24 février, un an après le début de l'invasion russe. La série met à l'honneur une œuvre de l'artiste Banksy, peinte à l'automne dernier sur le mur d'une maison détruite de Borodyanka, dans la région de Kiev. Un petit garçon en kimono y terrasse un judoka plus âgé, avec un message peu cordial : "F..ck Poutine !" Cette initiative est loin d'être inédite. En douze mois, l'entreprise publique UkrPoshta a déjà édité des dizaines de timbres.

La Poste ukrainienne met en vente des timbres adaptés d'une œuvre de Banksy, le 24 février 2023. (POSTE UKRAINIENNE)

Ces derniers sont souvent l'occasion de défier l'armée russe. En novembre 2022, ce sont les deux personnages du Titanic de James Cameron qui étendent les bras, au bord du pont de Crimée détruit. Avec un goût certain pour l'ironie, puisque le personnage de Rose tient un mégot de cigarette entre ses doigts. Une allusion aux explications embarrassées de l'état-major russe sur l'origine de l'explosion survenue durant l'été sur une base militaire du territoire annexé.

Un timbre de la poste ukrainienne parodie "Titanic" pour célébrer la destruction partielle du pont de Crimée. (POSTE UKRAINIENNE)

Les timbres sont un moyen de fixer les repères de la mémoire collective ukrainienne et reprennent les événements majeurs du conflit. "Nos timbres permettent de commémorer les événements clés [et de capturer] l'état d'esprit de ces moments", écrit à franceinfo le patron de la Poste, Igor Smyelansky. "Ils sont devenus des symboles de cette guerre. Ils reflètent les émotions des habitants, qui sont aussi importantes que les armes". Trois semaines après la libération de Kherson, le 11 novembre 2022, c'est la spécialité agricole locale qui était mise à l'honneur, avec une série consacrée à la pastèque. En filigrane, sur le fruit croqué, des dessins de mains menottées et d'un bâtiment en flammes.

La Poste ukrainienne a célébré la libération de Kherson avec une spécialité agricole de la région, la pastèque. (POSTE UKRAINIENNE)

Ce succès est assez surprenant, à l'heure des échanges numériques, dominés par l'application Telegram en Ukraine. "Les gens se les procurent surtout pour s'approprier un moment d'histoire et participer à l'effort de guerre", explique à franceinfo Michel Melot, rédacteur en chef de Timbres Magazine. Avec leur style moderne et coloré, ces timbres se démarquent par ailleurs des productions plus anciennes et sobres. Mais également de l'académisme des traditionnels timbres russes, en hommage aux soldats morts. "Les Ukrainiens utilisent donc également ce moyen pour revendiquer leur spécificité et leur émancipation de l'espace post-soviétique."

C'est aussi l'occasion d'afficher un soutien aux forces armées, d'autant qu'une partie des bénéfices des ventes de timbres leur est parfois reversée. En témoignent les séries consacrées à des armements populaires : HiMars, lance-missiles portatif Javelin, drone turc Bayraktar... Ou la plaquette rendant hommage aux différents corps de l'armée, le 14 octobre, à l'occasion de la Journée du défenseur de l'Ukraine. Le petit chien Patron ("Cartouche"), mascotte très populaire des services de déminage, a également été mis à l'honneur.

Une série de timbres met à l'honneur le chien Patron, mascotte des démineurs ukrainiens. (POSTE UKRAINIENNE)

"Ce héros est le plus apprécié des enfants, j'ai donc décidé de le rendre un peu caricatural, comme un personnage de dessin animé, et d'ajouter de l'humour aux histoires, raconte à franceinfo Oleksandr Nikitiouk, le créateur. L'ironie permet de conserver du bon sens, sinon il n'y aurait de la place que pour la haine". Pourtant, ces timbres racontent aussi les souffrances des habitants.

En témoigne cette autre série rappelant les coupures de courant provoquées par les bombardements russes. "Des amis, employés dans le secteur énergétique, m'ont parlé de leurs problèmes au travail et je discute souvent du blackout avec mon père, qui travaille dans une centrale nucléaire." Dans cette série des "guerriers de la lumière", Oleksandr Nikitiouk a choisi des couleurs vives, qui tranchent avec l'obscurité. Ironie du sort, l'artiste explique qu'il a "dessiné les premiers croquis à la lumière d'une lampe de poche".

L'une des séries de timbres éditées par la poste ukrainienne durant la guerre. (POSTE UKRAINIENNE)

A ce jour, le plus grand coup d'UkrPoshta reste ce timbre en l'honneur d'un soldat adressant un doigt d'honneur au Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire. Ce dessin de l'artiste Boris Groh fait référence à un épisode survenu sur l'île des Serpents, le 25 février 2022, quand une poignée de soldats avait fait face aux forces navales russes. Créée en mars, cette miniature avait été mise en vente le 12 avril, deux jours seulement avant la destruction du croiseur russe, touché par deux missiles Neptune.

Ce timbre, imaginé avant la destruction du "Moskva", a déclenché des files d'attente. (POSTE UKRAINIENNE)

Afin de célébrer ce fait d'armes, les Ukrainiens s'étaient alors rués vers les guichets, où ils avaient dû parfois patienter plusieurs heures. Au total, un million d'exemplaires ont été écoulés, puis cinq millions lors d'une réédition. Pour retrouver un tel engouement philatélique dans les rues, explique Michel Melot, il faut remonter aux années 1920, avec des "files d'attente phénoménales" pour la sortie d'un timbre à l'effigie du roi Fouad Ier, en Egypte.

Le doigt d'honneur ukrainien, en tout cas, résume aujourd'hui l'esprit de résistance qui anime la population. Il a été désigné "meilleur timbre-poste militaire 2022" lors d'un vote qui a rassemblé 650 000 participants, sur la plateforme gouvernementale Dïa (en ukrainien).

Des Ukrainiens patientent devant un bureau de poste de Kiev, le 18 avril 2022, afin d'acquérir des timbres et de célébrer la destruction du croiseur russe "Moskva". (METIN AKTAS / ANADOLU AGENCY / AFP)

Les Ukrainiens sont désormais timbrés de ces miniatures. Leur tirage global a été multiplié par cinq, par rapport à 2021. Le revenu des ventes a même été multiplié par douze, précise Igor Smelyansky, évoquant "plus de 300 000 dollars". Ce succès a même dépassé les frontières, avec le lancement de boutiques officielles sur eBay et Amazon. Rançon de la gloire, "de nombreux spéculateurs et revendeurs créent des files d'attente artificielles", regrettait la Société des philatélistes de Kiev, interrogée dans l'hebdomadaire Vikend (en ukrainien). "Tirés à des centaines de milliers d'exemplaires, ces timbres ne deviendront jamais des pièces de collection", précise toutefois Michel Melot.

Ce timbre très populaire, lancé en juillet 2022, représente un tracteur remorquant un char russe détruit. (POSTE UKRAINIENNE)

Ils continueront toutefois d'illustrer les épisodes successifs de la guerre, désormais ancrés dans l'imaginaire collectif. Quel sera le prochain Moskva ? Igor Smyelansky entretient le mystère. "Parfois, nous savons que quelque chose pourrait arriver et nous travaillons sur cette idée." D'ailleurs, "certains timbres sont déjà prêts et imprimés. Ils attendent leur lancement, après la survenue de certains événements." A ses yeux, toutefois, le plus beau timbre sera celui de la "victoire".