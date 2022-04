En Haute-Savoie, l’intégration réussie de deux enfants ukrainiens dans une classe de CE2

FTR

Sur plus de quatre millions d’Ukrainiens (en majorité des femmes et des enfants et adolescents) ayant fui leur pays pour échapper à la guerre, plus de 35 000 ont trouvé refuge en France. Selon les derniers chiffres du ministère de l’Éducation, près de 6900 jeunes Ukrainiens sont désormais scolarisés chez nous. C’est le cas de Mark et Kiril, 8 et 9 ans, accueillis il y a maintenant trois semaines une classe de CE2 de l’école de Vers en Haute-Savoie, une petite commune de 900 habitants entre Annecy et Genève.

"On s'est fait des copains"

Et ici, tout est fait pour qu’ils s’intègrent au plus vite dans leur nouvel environnement. Chaque matin, l’institutrice leur consacre une demi-heure pour leur faire travailler le français quand le reste de la classe est en autonomie. "Ils apprennent très très vite, puisqu’aujourd’hui ils arrivent à faire quelques phrases, et surtout ils décodent très bien (…) ils sont très investis dans leur travail", souligne leur enseignante. "Au début, c'était un peu dur parce qu'on ne comprenait pas, mais maintenant c'est très bien. Et maintenant, on s’est fait des copains et on joue tout le temps ensemble", raconte l’un d’eux.

Et dans la cour au moment de la récréation, rien ne distingue Mark et Kiril de leurs camarades, tous concentrés sur leur partie de foot. "Quand ils sont arrivés, on a remarqué qu’ils aimaient le football, parce qu’ils avaient un maillot du PSG. Et finalement ils se sont très bien intégrés grâce au foot, parce qu’ils ont tous les mêmes centres d’intérêt. Et finalement, ils se comprennent, sans avoir les mêmes mots, juste avec des gestes", raconte la directrice de l'école.