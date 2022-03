En Afrique, un risque élevé de pénuries alimentaires

Le marché principal de Bukavu, en République démocratique du Congo, attire toujours autant de monde. Les étals sont pleins mais quelque chose a changé avec la guerre en Ukraine. Les prix des denrées alimentaires sont en très forte augmentation depuis plusieurs jours notamment la farine, le maïs et le sucre. Ici, 3 habitants sur 4 vivent sous le seuil de pauvreté. "Chaque jour, on voit les prix flamber. Il faut que les autorités interviennent", affirme une habitante.

Une hausse de 50% du prix des denrées de première nécessité

Une inquiétude partagée sur tout le continent comme au Nigéria, pays le plus riche et le plus peuplé d'Afrique. Dans cette boulangerie de la capitale Lagos, les conséquences de la guerre sont déjà visibles. Des générateurs à gasoil permettent de fabriquer le pain et comme l’essence est plus chère, le prix du pain augmente aussi. En Afrique, le prix des denrées de première nécessité a augmenté de 50% en moyenne.