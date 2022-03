Elena Volochine, correspondante à Moscou depuis 10 ans, a décidé de quitter la Russie

En Russie, depuis ​le début de la guerre en Ukraine, il devient de plus en plus difficile d’exercer le métier de journaliste. "Une propagande de guerre est en train de se déployer sur les chaines et les médias russes", affirme la correspondante ​Elena Volochine.

Après dix années de correspondance en Russie, Elena Volochine, journaliste franco-russe à France 24, est rentrée à Paris. "Pour la première fois j’ai senti que je n’allais plus pouvoir faire mon travail. Et qu’il était temps de partir", a-t-elle précisé. Et de poursuivre : "Le vent tournait, on était en train de basculer vers quelque chose de très malsain".

" Vers une dictature de guerre ​"

La journaliste est revenue sur les difficultés d’exercer sa profession en Russie ces dernières semaines. "Des règles du jeu étaient établies depuis que je travaille. Mais ces règles ont changé basculant vers une dictature de guerre", affirme-t-elle. En Russie, de nouvelles lois ou décrets viennent compliquer la tâche des journalistes. Des mots comme "trahison d’état" ont commencé à apparaitre pour cibler les médias. Cette notion est passible de 15 ans de prison en Russie. Elena Volochine s’inquiète de la tournure que prennent les événements sur place. "Une propagande de guerre est en train de se déployer sur les chaines et les médias russes", affirme-t-elle. Des mesures liberticides qui expliquent son départ précipité.